Caterina crece en Madrid con la gestión de un nuevo edificio en el corazón de Madrid Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 11:08 h (CET) Leonor by Caterina es el edificio de viviendas más antiguo de Malasaña y cuenta con 19 apartamentos de lujo en uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Todos los alojamientos gestionados por Caterina Property cuentan con excelentes ubicaciones para tener todas las comodidades al alcance Caterina Property, primera empresa española exclusivamente especializada en la gestión de alojamientos corporativos, crece en Madrid con la gestión de un nuevo edificio en el corazón de la capital, en el barrio de Malasaña.

Malasaña es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad dónde se concentran gran cantidad de restaurantes, comercios y tiendas de todo tipo. Además es uno de los barrios mejor conectados, de ahí la apuesta de Caterina Property por esta localización “seleccionamos ubicaciones que les permitan a nuestros clientes tener todas las comodidades a su alcance. Queremos que nuestros huéspedes tengan una estancia lo más parecida a su hogar, sobre todo, aquellos de larga estancia”, afirman desde la compañía.

El inmueble, bautizado Leonor by Caterina, es el edificio de viviendas más antiguo de Malasaña, y uno de los más antiguos de Madrid. En él vivió el escritor Antonio Machado con su esposa Leonor Izquierdo, a principios del siglo XX. Actualmente cuenta con 19 apartamentos de lujo de 1, 2 y 3 habitaciones equipados equipados para entrar a vivir con todo confort y ofrece servicio de primera calidad: manager dedicado, atención al huésped 24/7, wifi y suministros, mantenimiento, amplio abanico de servicios a la carta como limpieza y lavandería y todas las comodidades para empresas y clientes profesionales, incluyendo todos los servicios en una sola factura. Se trata de un edificio histórico, situado en pleno barrio de Malasaña, totalmente renovado con acabados de primera calidad para estancias de entre 1 y 11 meses.

La compañía que cuenta con presencia en Barcelona y Madrid, sigue apostando por el crecimiento en la capital madrileña con Leonor by Caterina que se suma a Caterina Atocha, otro de sus edificios situado a pocos minutos caminando de Plaza Mayor y Puerta del Sol.

Sobre Caterina Property Management

Caterina es la primera empresa española exclusivamente especializada en la gestión de alojamientos corporativos. La compañía lleva operando apartamentos desde 2013, año en que gestionaron su primer edificio y del que además son propietarios. En 2018 detectaron la necesidad de lanzar un servicio de alojamientos para profesionales y en 2021, vista la necesidad y falta que hay en el sector del apartamento corporativo, lanzan CATERINA Corporate House, una empresa que comprende las necesidades específicas de los huéspedes, clientes y socios por igual.

Desde la compañía saben de la importancia que tiene contar con un hogar cuando, por trabajo, se dan desplazamientos de larga duración; por ello, crearon un modelo de negocio que ofrece apartamentos corporativos para profesionales desplazados temporalmente (entre 1 y 11 meses). Su modelo de negocio se basa en alojamientos “plug and play” que equilibran altísima funcionalidad con una entrañable sensación de hogar. Además las privilegiadas ubicaciones de sus edificios permiten a los profesionales vivir una experiencia única en las ciudades a las que se trasladan y que su estancia fuera de casa sea lo más parecido a un hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.