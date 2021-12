Arkitex Pro Asistencia, la nueva empresa de retirada de amianto, irrumpe en el mercado Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 10:36 h (CET)

La empresa debe estar en posesión de todos los permisos pertinentes autorizados por la autoridad laboral, para la manipulación de un material como el amianto. Asimismo, debe ser manipulado solo por profesionales con amplios conocimientos en la materia y formados adecuadamente, ya que su manipulación es altamente peligrosa para la salud de los individuos.

En este caso, Arkitex Pro Asistencia es una empresa especializada en la retirada de amianto en Madrid que nació para llenar un vacío en el mercado de la capital española. Esta promete resultados superiores sobre el tratamiento de este material, gracias a un esquema de trabajo que en el sector no tiene precedentes. Asimismo, aunque Arkitex Pro Asistencia es una compañía que ha abierto sus puertas recientemente, el equipo que la conforma tiene en promedio de más de 15 años de experiencia.

Retirada de amianto en Madrid La Organización Mundial de la Salud señaló al amianto como causa de varios tipos de cáncer, asbestos y mesotelioma. Después de esta sentencia emitida hace ya varios años, el proceso de retiro de este peligroso material se ha disparado en toda España. Esa demanda ha sido particularmente amplia en Madrid, donde existen aún muchas construcciones con ese componente.

El gran peligro que existe durante los trabajos de retirada y manipulación de amianto se debe a las posibles roturas de las láminas del amianto o de las estructuras que las sostienen. Por esta razón, los trabajos solo pueden ser realizados por empresas inscritas en el Registro de Empresas por Riesgo del Amianto (Rera), además de tener aprobados los Planes de Trabajo de amianto pertinentes por la autoridad laboral competente y disponer de los equipos de trabajo adecuados y homologados para la realización de un trabajo adecuado y con la máxima seguridad. Esto sirve tanto para los propios trabajadores como para terceras personas con riesgo de exposición. Si se delega a obreros y empresas no autorizadas y con los permisos adecuados, el manejo del componente, también conocido como asbesto, sería ilegal.

En consecuencia, nace la empresa Arkitex Pro Asistencia, una compañía registrada en el Rera y con todas las autorizaciones pertinentes que promete una gestión completa y un manejo profesional del amianto. Igualmente, este grupo de jóvenes expertos asegura que puede desempeñar un importante número de tareas relacionadas con la construcción y reparación de inmuebles, así como obra nueva o reparación de saneamiento existente, pocería y trabajos verticales.

¿Qué servicios ofrece la empresa? Arkitex Pro Asistencia irrumpe en el mercado, ofreciendo un amplio catálogo de servicios auxiliares a la construcción, mantenimiento y modernización de edificios. Uno de ellos es la sustitución y retirada de bajantes de uralita y tejados, un elemento común en la arquitectura de hace algunos años.

Por otro lado, la compañía también ofrece proyectos de sustitución de bajante de uralita, en patinillos y zonas de difícil acceso, mediante trabajos verticales, algo que muy pocas empresas pueden ofrecer.

Asimismo, la empresa cuenta con dos técnicos de seguridad laboral, un arquitecto y dos aparejadores que se ocupan de todo lo relacionado con la licencia de obras, los planos y los informes.

Finalmente, cabe destacar que los arquitectos, administradores de fincas y clientes particulares también suelen contratar a Arkitex Pro Asistencia para trabajos de reparación u obra nueva de Poceria Tradicional, rehabilitación de edificios, fachadas y saneamiento

En conclusión, es un equipo conformado por técnicos formados, homologados y con una amplia experiencia donde prima la seguridad laboral y el trabajo bien realizado ante todo. Por esta razón, puede enfrentar cualquier proyecto que se les asigne sin ningún problema.

Además, una de sus ventajas es que la empresa puede brindar financiamiento a sus proyectos.

