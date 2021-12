Programar los vídeos de Instagram Reels y TikTok con SocialGest Emprendedores de Hoy

Los vídeos cortos, pero espontáneos y frescos son una herramienta que distintas marcas enfocadas en un público joven utilizan a través de las redes sociales Instagram y TikTok actualmente. Ambas redes abren un punto de contacto con potenciales clientes que resulta sumamente aprovechable. Para llevar adelante un plan de publicación de contenido, la plataforma SocialGest ha incorporado a sus servicios la programación de Reels y TikToks. De esta manera, es posible centralizar la gestión de redes sociales en una sola plataforma, lo que permite un control más cómodo y eficiente de los contenidos que se difunden.

Contenidos para negocios en Reels de TikTok e Instagram Tanto los Reels de Instagram como los vídeos de TikTok tienen un gran alcance y por lo general no superan los 60 segundos y abordan distintos tipos de contenido. Existe una gran variedad de tips, recetas, tutoriales, historias, comedia o simplemente personas bailando o haciendo retos. Si bien son para todo público, TikTok está destinado sobre todo a la población joven, la llamada Generación Z, aunque últimamente gente de todas las edades accede a sus contenidos.

Programar Reels o programar TikTok le permite a una marca empresarial o personal estructurar un plan de contenidos para ganar visibilidad y obtener un mayor alcance. Además permite optimizar el tiempo y mejorar la productividad del creador de contenido. La programación de Reels y TikToks se puede combinar con una estrategia de contenidos orgánicos y también se puede acceder a espacios publicitarios de pago para aumentar el alcance del video en el público deseado.

Ventajas de utilizar SocialGest para gestionar redes sociales La plataforma SocialGest permite gestionar todas las redes sociales desde un mismo lugar y además, ahora ha incorporado la programación de Reels y TikToks a sus funciones. Permitiendo programar el video de forma instantánea o seleccionando el día y hora directamente en el que se desee publicar el contenido en Reels de Instagram, TikTok o ambos.

Además en SocialGest es posible planificar los contenidos para las distintas redes sociales, obtener métricas y reportes en PDF de dichos contenidos, realizar concursos y mucho más.

La plataforma no solo permite la automatización del contenido, lo cual es práctico y eficiente, sino también centralizar toda la estrategia digital de una marca en una sola plataforma. La presencia en redes sociales y la programación de reels de Instagram y TikToks a través de SocialGest, son herramientas que una marca que busca ampliar su cantidad de seguidores y mejorar el alcance de sus contenidos no puede ignorar.

