Hamman Vital Experience, una opción perfecta para relajarse en España

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 09:45 h (CET)

Estar relajado es sinónimo de estar sano. Vivir una experiencia de relajación, además de brindar una sensación de bienestar corporal, permite desconectar de preocupaciones inútiles, hace al organismo más resistente, evita caer en conflictos sin sentido y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Existen muchas formas de relajarse, pero solo una ofrece un tratamiento integral y vivencial. Hamman Vital Experience es un proceso perfeccionado a lo largo de 15 siglos, un camino hacia la limpieza profunda de la piel y paz interior a través de productos naturales de Marrakech, administrados en masajes en Madrid que transportan al cliente a rincones árabes de calma.

Hammam Vital Experience ha traído la revolución de los spas de Europa Hammam Vital Experience es un tratamiento que revoluciona los conceptos de spa y welnessque se conocen en Europa. Su creadora, Nadia Hassan, explica que es la aplicación de una tradición que empezó en la época del Imperio romano y otomano y se volvió una costumbre musulmana.

“Lo he traído a España porque creo que probar este tratamiento debería ser una obligación para todas las personas por las maravillosas propiedades que tiene”, explica Hassan. “Me cambió la vida con respecto al cuidado personal […] Y he querido que todos los españoles disfruten de él como yo lo hago y forme parte de su rutina”.

Qué servicios brinda Hammam Vital Experience Hammam Vital Experiencese ha convertido en un referente como spa árabe que se ha consolidado en Madrid, cuyos tratamientos se constituyen como un viaje con diferentes paradas.

Vital Experience, por ejemplo, ofrece comenzar con un baño turco y luego ingresar a una sala para ser atendido sobre una cama revestida de piedra natural y recibir el primer tratamiento de relajación muscular a través del calor. Con la ayuda de profesionales, se procede a exfoliar la piel con jabón Beldi y guante de Kessa. Se limpian las impurezas con un baño con espuma de hojas de jazmín para a la vez hidratar la piel.

El aseo se completa con la caria de una sábana de hilo turco que potencia la fragancia del jazmín y la aplicación de una mascarilla de hierbas. Una vez realizado este paso y tras una terapia de hidratación de la piel, se procede un masaje de cuerpo completo con aceite de argán. El final es un masaje craneal con agua de rosas.

La creadora de Hammam Vital Experience anuncia que la clínica ha sido bien recibida en Madrid. Actualmente, está extendiendo sus servicios en casas rurales, hoteles y comercios de toda España. Incluso, personalidades famosas han acudido a recibir el tratamiento por las buenas referencias logradas.

