CCGlow y CCLips, los tratamientos ideales para esta Navidad de InLab Medical

Los productos que tienen como objetivo realzar la belleza y prolongarla en el tiempo están teniendo un éxito sin precedentes e InLab Medical lo sabe. Por ello, 2 de sus tratamientos se han convertido en best sellers: CCGlow y CCLips.

Inlab Medical es una empresa española que fabrica cosméticos bajo los estándares más exigentes de calidad, solo trabaja con proveedores certificados PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y, por supuesto, sus productos no son testados con animales. Desde el inicio de sus operaciones, la compañía se ha enfocado en la epigenética y en el activo innovadores como el DMAE o el glucógeno marino, estando siempre a la última en ingredientes cosméticos.

CCGlow y CCLips para esta Navidad CCGlow es un tratamiento facial en el que se trabajan sérums regenerantes con pigmento que potencian la luminosidad, hidratación y regeneración de la piel, a la vez que la unifican y dan un aspecto de piel semimaquillada de larga duración. El tratamiento se realiza con el dispositivo Dermapen, una terapia de microneedling no invasiva que permite que tanto los activos como el pigmento penetren correctamente, obteniendo unos resultados sin igual.

Los sérums regenerantes contienen aloe vera (calmante), propanediol (humectante), ácido hialurónico (hidratante), hibiscus sabdariffa (antioxidante), euterpe oleracea(ralentiza el envejecimiento cutáneo), elastina (proteína natural en la piel) y vitamina E.

El CCGlow se puede encontrar en 4 tonalidades distintas, dependiendo de cada tipo de piel: dark, light, medium y porcelain. Sin duda, en una época donde el tiempo es oro y la mayoría de personas no disponen de él para maquillarse todos los días, este tipo de tratamientos son una solución perfecta.

La calidad del CCLips La otra referencia de InLab Medical que puede ser una compra interesante para esta Navidad es el CCLips. Este producto sigue la misma técnica que el CCGlow, pero, en este caso, está diseñado para aplicarse en los labios. Es un pigmento semipermanente que unifica el tono de los labios, a la vez que les aportará color.

El CCLips dispone de 5 colores distintos: nude, rojo, rosa, rosa palo y teja. También se aplica con el Dermapen, pero con un cabezal distinto al que se utiliza para CCGlow. Al realizar este tratamiento, el aspecto de los labios consigue una definición milimétrica y un aspecto más juvenil. El uso de este pigmento permite que los labios tengan una apariencia húmeda y saludable todos los días, sin necesidad de usar una barra labial. El número de sesiones dependerá de cada cliente, ya que la piel y la adhesión del pigmento reacciona de forma distinta en cada persona.

InLab Medical ha conseguido un excelente posicionamiento de marca en España, donde sus productos son reconocidos por su excelente calidad y sus beneficios, pero también han logrado ser reconocidos internacionalmente en mercados tan exigentes como China, Rusia, Marruecos, Canadá u Oriente Medio, países donde cuentan con distribuidores exclusivos para satisfacer a su creciente demanda.