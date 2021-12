Seguros de vida para hipotecas hasta un 70 % más baratos que en el banco en PuntoSeguro Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Actualmente, el 56 % de los ingresos generados por los bancos proviene de la venta de seguros. Debido a esto, se trata de un mercado fundamental para la banca, que aprovecha la concesión de créditos para imponer la comercialización de pólizas sin prestar el debido asesoramiento previo.

En concreto, muchos bancos presionan a sus beneficiaros de créditos hipotecarios para que les compren un seguro de vida hipoteca.

Al respecto, una de las grandes desventajas es el coste que tienen estos productos con los bancos, ya que pueden llegar a costar hasta un 90 % más. En consecuencia, PuntoSeguro nace para ofrecer seguros a mejores precios, junto a un asesoramiento experto que evite problemas a la hora de cobrarlos.

El elemento disruptivo de los productos de PuntoSeguro En España, la Insurtech PuntoSeguro ha logrado un gran crecimiento en los últimos años. Esta, con orígenes de emprendimiento familiar, ha logrado captar una interesante porción del mercado digital, gracias a una agresiva y efectiva estrategia de mercado. PuntoSeguro es un comparador de seguros de vida que ha logrado crecer gracias a la innovación tecnológica y a sus precios bajos.

El estratega de esta firma es Juan Betés, quien representa la segunda generación de su familia que se hace cargo de la empresa. Él aprendió de su padre que la tecnología debe adaptarse a la realidad de cada cliente y no al revés y, desde el 2010, ha liderado el crecimiento de PuntoSeguro, priorizando el trato cercano y personalizado con los clientes y lanzando seguros de vida con los que las personas pueden ahorrar hasta el 90 % coste normal.

Por otro lado, una de las ventajas que ha hecho a la empresa PuntoSeguro destacar sobre otras aseguradoras y comparadores, ha sido el lanzamiento de la app PuntoSeguro Fit, con la que los usuarios pueden gestionar digitalmente cualquier modificación de su seguro, así como ser recompensados por andar, correr o montar en bici. Basta con recorrer 60 kilómetros al mes para poder ahorrar hasta 120 € en la renovación del seguro.

Seguros de vida para hipotecas En este tipo de seguros, la originalidad con la que ha destacado PuntoSeguro no solo se basa en precios competitivos, sino en el servicio gratuito que prestan para dar de baja el seguro de vida que el cliente tuviera contratado con anterioridad, a través de un proceso muy sencillo. Basta con firmar a través del móvil, para que PuntoSeguro solicite la baja automática del seguro vía burofax.

Al respecto, siempre es bueno aclarar que los bancos sí pueden ofrecer un mejor tipo de interés hipotecario si se contratan los seguros con ellos, pero nunca pueden obligar al cliente a contratarlos para concederles el préstamo.

Dentro de la gama de seguros de vida ofrecidos por PuntoSeguro, está, además del seguro de vida de capital decreciente, ideal para solo asegurar la cantidad pendiente de amortizar, el seguro de vida de capital constante, óptimo para proteger a los seres queridos, y el seguro de vida para empresas o seguro colectivo, que sirve para dar cumplimiento a los exigidos por el convenio colectivo y cuyo gasto es deducible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.