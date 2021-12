Recipok ofrece licencias gratis para escuelas de formación y formadores del sector alimentario Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Es fundamental que las escuelas de cocina ofrezcan las herramientas necesarias para que los futuros chefs puedan dominar con éxito la gestión administrativa de sus obradores. En los negocios gastronómicos, son muchas las áreas que merecen atención. Destacan entre ellas la trazabilidad, los costes de producción o los cumplimientos de permisos sanitarios, entre otros aspectos.

Recipok, en su misión de impulsar el desarrollo de la profesionalización del sector artesanal de cocinas, otorga licencias gratuitas para alumnos, profesores y escuelas de formación del sector alimentario. Las capacitaciones enseñan a los participantes a dominar el uso de una aplicación para digitalizar obradores que contiene las herramientas necesarias para profesionalizar un negocio gastronómico.

Licencias gratis para escuelas de formación alimentaria En la actualidad, los centros de enseñanza gastronómica se enfrentan al desafío de aportar no solo la mejor capacitación técnica en materia gastronómica, sino que también tienen la importante responsabilidad de dar un paso más hacia la digitalización del sector y dotar a los alumnos de conocimientos y herramientas digitales que mejoren la administración de sus negocios.

En este contexto, Recipok es una start-up que ha democratizado la tecnología para obradores y, desde su faceta de Responsabilidad Social Corporativa, proporciona a las escuelas de cocina licencias gratuitas para que accedan a las capacitaciones que imparten. Para recibir este beneficio, los profesores deben firmar un convenio de colaboración con Recipok y ellos mismos se encargarán de otorgar el acceso a los participantes para que ingresen a la plataforma de forma 100% gratuita.

Las formaciones aportan todos los conocimientos necesarios para que los usuarios saquen el máximo partido a la plataforma de Recipok. Además, dentro de la plataforma, los participantes tendrán acceso a una gran comunidad de profesionales, conformada por reconocidos chefs nacionales e internacionales, que aportan sus conocimientos y recetas para que cualquier artesano de la cocina pueda crecer en su obrador y pueda competir con la industria alimentaria tradicional.

Digitalizar los obradores de cocina En la actualidad, algunos artesanos del sector de la alimentación se enfrentan al gran desafío de no saber cómo gestionar de manera online diversas áreas de su negocio. En este sentido, Recipok ofrece una aplicación web completamente gratuita que aporta soluciones administrativas y operaciones para obradores.

Con tan solo registrarse en la app de Recipok, los artesanos de cocina recibirán diversos beneficios para impulsar sus negocios online, uno de ellos es la realización de escandallos de cualquier tipo de producto. También es muy útil para imprimir etiquetas, guardar recetas de manera segura y coordinar las tareas del equipo, lo que evita considerablemente los errores en la producción. La plataforma también ofrece una función de trazabilidad que coordina desde la entrada de la materia prima hasta la salida del producto a la venta al público. Además, gestiona los registros APPCC, lo que permite a los artesanos estar al día con sus normativas sanitarias.

Para utilizar el software para obradores de Recipok, los usuarios deberán ingresar al portal y acceder a su aplicación web de manera gratuita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.