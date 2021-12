La transformación digital de las empresas de la mano de Telecon Business Solutions Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La pandemia ha dejado entrever diferentes problemas de las empresas en el mundo. En una situación excepcional en que el teletrabajo se instauró como el método de funcionamiento general, muchas compañías no tenían contempladas la automatización de sus funciones. Sin embargo, esta situación propició la idea de replantearse un cambio. Telecon Business Solutions brinda soluciones a las organizaciones orientadas a optimizar su competitividad, eficiencia y rentabilidad. Con más de 30 años de experiencia en la transformación digital, esta se orienta en la gestión documental a través de la consultoría, instalación y configuración del software de digitalización de documentos con el objetivo de automatizar las tareas y mejorar los tiempos de respuesta.

Las empresas hacia el mundo digital En un mundo cada vez más adaptado al uso de las tecnologías, la transformación digital ofrece un gran potencial para la optimización de los procesos, ya que son más rentables y aumentan el nivel de satisfacción de los clientes. En ese sentido, el Estado ofrece ayudas y subvenciones de hasta 12 mil euros al sector a través del programa KITDIGITAL para proyectos de digitalización. Estas nuevas propuestas de transformación podrían definirse como la evolución de las funciones de una organización a través del uso de la tecnología con el objetivo de mejorar su competitividad, automatizar su dinámica de trabajo y ofrecer un valor añadido a quienes requieren de sus servicios.

Para iniciar la transformación es imprescindible la reducción del uso del papel, ya que los recibos digitalizados son más accesibles a la hora de hacer cualquier modificación. De la misma manera, almacenar los albaranes en un gestor documental permite mantenerla organizada por grupos y la ubicación de estos es mucho más sencilla.

¿Qué debe tener un software de gestión documental? La necesidad de cada organización es única y el camino a la automatización de sus procesos puede ser diferente. La digitalización de la documentación es uno de los primeros pasos que hay que dar, sin embargo, este trabajo no es tan sencillo como parece, por lo que se hace necesario un gestor documental que permita, de una forma efectiva y eficaz, la captura de los documentos.

Otro de los elementos que debe hacer un gestor documental es el rastreo de cualquier modificación realizada dentro del sistema, que permita conocer los detalles de la alteración y la recuperación de la información. Así mismo, el control del flujo laboral, la determinación de las tareas, su seguimiento y cumplimento de los períodos establecidos también son tareas del gestor documental.

Para las empresas, la implementación de un gestor documental contribuye a conseguir resultados representativos tanto para la automatización de los procesos como para el crecimiento sostenido de la organización. Además, la empresa cuenta con diversas opciones de precio, desde el más básico que es solo para almacenar o adaptando los flujos de trabajo según necesidades del cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.