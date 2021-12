Multiplicidad de soluciones energéticas de la mano de Energiber y Trienergía Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Como mínimo 1.500 inmuebles residenciales de Aragón y Cataluña se beneficiarán del suministro de energía solar fotovoltaica para disponer de energía eléctrica, así lo ha anunciado la sociedad que han formado las compañías Trienergía y Energiber. El objetivo de esas dos empresas es brindar energías renovables cada vez a más familias de estas dos comunidades autónomas españolas.

Para concretar su objetivo, las marcas han conformado un joint venture, un tipo contrato que se caracteriza por la colaboración empresarial, en la que tanto Energiber como Trienergía mantendrán sus individualidades, pero trabajarán juntas en el propósito común de instalar los sistemas de aprovechamiento de energía fotovoltaica.

Se aprovecharán los fondos Next Generation Energiber es una empresa que se dedica a la ejecución de instalaciones de autoconsumo solar. Se presenta como uno de los referentes del sector al prometer la optimización de consumos de energía. Su equipo, con más de 30 años de experiencia, planea estrategias de gestión energética que se concretan con partners que aportan soluciones logísticas. Es en esta medida que la parte de su trabajo se centrará en realizar las instalaciones de los sistemas de aprovechamiento de energía fotovoltaica.

Para concretar sus labores contará con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este es un instrumento temporal de recuperación que, con más de 800.000 millones de euros de presupuesto, se centra en preparar a las economías y sociedades europeas a ser más sostenibles y estar listas para los retos y oportunidades de las transiciones ecológica y digital. En tal sentido, se alinea a las actividades de Energiber, que ofrece soluciones de aprovechamiento de energías renovables.

Trayectoria en la comercialización del sector energético Por su parte, Trienergía es una marca que destaca por su amplia experiencia en optimización de la facturación eléctrica para empresas y particulares. A través de un trato cercano, la confianza y la profesionalidad, Trienergía se coloca en cabeza de las empresas de gestión energética a nivel nacional.

Demanda de energía en aumento Así, se busca satisfacer la demanda de energía fotovoltaica en España. En 2020, aumentó en un 137% las autorizaciones para nuevas instalaciones fotovoltaicas, reseña El País. Según datos del Registro de Productores de Energía Eléctrica, hasta el mes de agosto del año pasado, Castilla La Mancha se constituye como la comunidad autónoma con más instalaciones fotovoltaicas por CCAA, pues suma 11,644, con una potencia de 1,722 MW. Aragón cuenta con 1,894 (947 MW de potencia instalada) y Cataluña con apenas 3,674 (281 MW de potencia instalada).

Es en este contexto, Energiber prevé superar las 1.000 instalaciones de aprovechamiento de energía fotovoltaica en residenciales durante 2022.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.