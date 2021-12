Hannan-Piper Real Estate crea un modelo innovador para maximizar la venta de inmuebles Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La constante demanda y competitividad en el sector inmobiliario actual provoca que las compañías generen acciones centradas en mantenerse a la vanguardia al vender inmueble, cumpliendo con las necesidades y los requisitos de los clientes potenciales.

Es bajo este precepto que Hannan-Piper Real Estate crea un modelo innovador con el objetivo de maximizar su operatividad en la venta de inmuebles.

Ubicada en Barcelona, esta agencia inmobiliaria se ha caracterizado por poner en práctica una tecnología disruptiva, combinada con un servicio personalizado de la mano de profesionales en el sector, con el objetivo de optimizar su funcionalidad y tener un alcance global en la venta de propiedades al mejor precio del mercado.

La start-up que revoluciona positivamente el sector inmobiliario Como parte de Leading Real Estate Companies of the World, Hannan-Piper destaca en la sociedad por su innovador sistema que cuenta con una red de afiliados que supera los 150.000 integrantes, distribuidos en más de 4.600 oficinas con presencia en casi todo el mundo.

Lo anterior hace de Hannan-Piper Real Estate una inmobiliaria local con alcance global. Esto es posible gracias a los 550 socios de LeadingRE y su gran número de oficinas, permitiendo que esta start-up pueda comercializar a nivel nacional y mundial.

Con altos estándares de calidad, esta agencia inmobiliaria se ha posicionado como una de las líderes en el mercado, seleccionada por la LeadingRE como una empresa capaz de brindar un servicio sobresaliente, aplicando tecnología disruptiva para ello.

Como expertos en el área, los profesionales de Hannan-Piper valoran cada inmueble de forma personalizada, no solo considerando el precio del mercado, sino también la rentabilidad y posibilidades de este.

Adicionalmente, desarrollan un análisis para determinar la viabilidad de las propiedades a comercializar, con el objetivo de encontrar el mejor rendimiento en el mercado para cada una de ellas.

Grandes aliados al momento de vender un inmueble Una agencia inmobiliaria es el aliado estratégico para las personas que desean encontrar o vender una propiedad. Por lo tanto, debe contar con agentes formados, no solo en proporcionar las mejores alternativas a cada cliente, sino también para brindar acompañamiento durante todo el proceso.

Es en esta perspectiva que Hannan-Piper Real Estate ha enfocado sus servicios. Los profesionales de esta agencia sobresalen por su excelente calidad de servicio, formados para acompañar, representar y asesorar a los clientes.

Cuentan con un equipo de expertos altamente cualificado para avanzar de forma estratégica en el proceso de vender un inmueble. Para ello, realizan un estudio apropiado que les permite establecer el precio de una propiedad y hacerla competitiva en el sector, considerando las tendencias y los mercados actuales.

