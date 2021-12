Eco limpiador carbonilla de ECO CARBURANTE MOTOR para ahorrar en combustible Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La carbonilla es un residuo sólido que se genera por la mala combustión del motor de un vehículo. Su acumulación acaba obstruyendo los sistemas y ocasionando un descenso en su rendimiento, cosa que provoca un consumo mayor de combustible, más emisiones y menos vida útil del vehículo.

Para solucionar este problema, la empresa ECO CARBURANTE MOTOR ha presentado su producto eco limpiador carbonilla, un aditivo para todo tipo de carburantes que promete ser la solución definitiva. Es el resultado de años de investigación y pruebas para llegar a lo que la compañía denomina un “tratamiento curativo”, que ha recibido excelentes evaluaciones.

Una solución a la mala combustión de los motores El fundador y CEO de la empresa, José Antonio Martínez, explicó que siempre ha buscado una solución a la mala combustión de los motores. Es por ello que ha desarrollado, a través de su compañía, toda una gama de productos que contribuyen a la reducción de las emisiones, como el eco limpiador carbonilla.

El uso de este aditivo permite una limpieza completa de los inyectores y la cámara de combustión, las bombas inyectoras, carburadores y las sondas lambda. Elimina el agua de condensación de los depósitos, lo que reduce la emisión del llamado humo negro.

Este producto se puede utilizar para 2 tipos de tratamiento: el curativo y el preventivo. En el primero de los casos, se colocan 250 mililitros cada 15, 20 o 30 litros de combustible. La alta concentración del producto es recomendable cuando urge la limpieza del motor. En el modo preventivo, se mezclan 250 mililitros por cada 80 – 100 litros de combustible, como forma de mantenimiento.

Tradición ecológica de ECO CARBURANTE MOTOR El uso de la tecnología para lograr un funcionamiento de los motores más amigable con el ambiente está en el ADN de la empresa. Por ello, ECO CARBURANTE MOTOR cuenta con un laboratorio propio que continuamente busca nuevas soluciones. José Antonio Martínez lleva más de 20 años trabajando en esto y, desde muy joven, le llamó la atención que muchos motores fabricados con las normas europeas no estaban diseñados para los carburantes existentes en el mercado. Tras analizar y modificar la estructura química de los carburantes, sacó al mercado una gama de productos que reducen las emisiones contaminantes en un 90%.

Además del eco limpiador carbonilla, ECO CARBURANTE MOTOR dispone de un ahorrador de carburante que permite reducir el consumo de combustible hasta un 15% menos. Igualmente, tiene el ahorrador de caldera que reduce el gasto de carburante hasta un 45% menos, según el modelo, el reglaje y la configuración de la unidad. El éxito de la compañía no solo ha llegado por parte de los consumidores, sino que está llamando la atención de organismos como la ONU, por su contribución con el medio ambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.