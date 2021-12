"Un año para reinventarnos y conseguir nuestras metas", el mensaje navideño de Allianz Partners

"Siempre contigo, facilitando tu vida para que solo te preocupes de disfrutar, de vivir y de sentirte bien", así es como quiere Allianz Partners acompañar a la ciudadanía estas Navidades La familia Allianz Partners celebra el cierre de este año 2021, que inició lleno de esperanza pero también de incertidumbre, con un vídeo emotivo y cargado de sentido corporativo, siguiendo su ADN y propósito ‘Facilitar la vida a millones de personas’, además de dos mensajes ineludibles, el del Borja Díaz, CEO de la compañía en España y Portugal, y Sergio Garrote, embajador de la marca y medallista paralímpico en los Juegos de Tokio.

Centrados en los buenos momentos de este año y los retos a asumir de cara al 2022, Allianz Partners ha preparado un espacio digital en el que su CEO, Borja Díaz, comparte un mensaje lleno de confianza ante lo que significa la llegada de un nuevo año: “el año 2022 debe ser el año en el que recuperemos todo lo que habíamos dejado a un lado; es una nueva oportunidad para que nos sigamos superando, para reinventarnos, para alcanzar nuestras metas y disfrutar de todos los pequeños placeres que nos da la vida”.

De igual forma, el handbiker Sergio Garrote, ha querido compartir con todos un mensaje navideño, en el que nos recuerda la importancia de ser resilientes frente a la adversidad, además de confiar en el éxito, en uno mismo y en los valores de Allianz Partners.

Se puede descubrir el espacio aquí: https://www.allianz-partners.es/siempre-contigo.html

