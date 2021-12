Fabricación textil mediante productos sostenibles de la mano de Rioma Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET) La convicción de que los procesos que respetan el cuidado del medioambiente determinan la máxima calidad de su producción guía el trabajo de la compañía Rioma, reconocida en España y en todo el mundo por la fabricación textil mediante productos sostenibles.

Con materiales ecológicos y diseños de vanguardia, esta compañía cuenta con un equipo de profesionales que se compromete plenamente con la satisfacción de sus clientes, tanto corporativos como particulares.

Una empresa que ha evolucionado para marcar la diferencia Fundada hace 90 años como una empresa familiar de confección y venta de productos de esparto, hoy es una corporación cuyos textiles se han hecho famosos en todo el mundo por sus diseños únicos, la calidad de los materiales y la consciencia de causar el menor impacto posible al medioambiente, además de procurar relaciones de trabajo justas.

El líder de estos logros es José de la Cruz Ríos Marques, quien desde niño acompañó a su padre a distribuir la producción en Córdoba y pueblos cercanos, aprendiendo sobre los gustos y necesidades de los clientes para ofrecerles propuestas que superen con creces sus expectativas.

El director de Rioma ha orientado la labor de la empresa hacia la inversión en tecnología textil para marcar tendencias en el ámbito mundial, no solo para disponer propuestas de diseño originales, sino para dar ejemplo sobre cómo es posible incorporar a la cadena de valor la sostenibilidad y el respeto por el ecosistema.

Los más de 4 millones de metros de telas disponibles en sus almacenes han sido diseñados y confeccionados por un equipo de profesionales. Cada año, de este grupo de expertos surgen más de 100 nuevos diseños en estilos expresivos como el clásico colorido floral de Rioma o diseños contemporáneos y de vanguardia que mezclan el minimalismo con tonos neutros y vibrantes, para entregar colecciones eclécticas.

Atención de primera y gran variedad de tejidos Una amplia diversidad de arquitecturas textiles, más de 90 colores disponibles y la creatividad del personal espera a los clientes en la página web, donde se muestra el catálogo de colecciones y propuestas de temporada de Rioma para las empresas fabricantes de ropa de cama, cortinas, cojines, tapicería o cualquier objeto decorativo hecho con telas.

Además, esta empresa garantiza la entrega de los pedidos en menos de 72 horas para toda España. En Rioma, la calidad se refleja en cada textil que sale de la fábrica, no solo por ser tejidos que destacan por su belleza, resistencia y exclusividad, sino porque el trabajo de esta empresa marca la diferencia con procesos de elaboración que están en plena armonía con el ambiente.

