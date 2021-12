Beneficios de los batidos de proteína de Beverly Nutrition Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021

Las personas con el objetivo de llevar una vida más saludable, bajar de peso o desarrollar masa muscular deben saber que los batidos de proteínas son un gran aliado. La clave es hallar los nutrientes necesarios para conseguir una alimentación equilibrada.

En ese sentido, estas bebidas centran sus beneficios en los nutrientes específicos que ayudan al organismo a fortalecerse. Incluirlos en la dieta diaria supone el primer paso para cambiar hábitos alimenticios y a la vez mejorar la calidad de vida.

Las proteínas desempeñan un papel protagonista en conseguir mejores resultados al iniciar actividades físicas. Así, un batido de proteínas supone la inyección de energía necesaria para deportistas y profesionales, tal como explican los profesionales de Beverly Nutrition.

Los batidos de proteína son imprescindibles para una dieta saludable Una dieta rica en proteínas no siempre alcanza los niveles necesarios para conseguir una dieta equilibrada. Por eso, se recomienda complementarlo con batidos de proteínas. Los aminoácidos son esenciales para reparar el tejido muscular y un batido de proteínas aporta la cantidad necesaria de estas moléculas. A la vez, eleva los niveles de glucemia en la sangre, convirtiendo el alimento en una fuente rápida de energía.

Los expertos aseguran, además, que las proteínas contribuyen a perder peso al reducir la ansiedad por la comida, ser bajos en grasa y azúcar y mejorar el rendimiento muscular durante entrenamientos de alta intensidad.

Los batidos de proteínas se deben tomar según el objetivo de la persona Existe la duda de cuándo es el mejor momento para consumir un batido de proteínas para aprovechar el máximo de sus características beneficiosas. Lo cierto es que depende del objetivo de la persona para establecer el mejor horario.

Si se busca estimular el crecimiento muscular, el batido de proteínas debe tomarse antes de dormir. Debe ser de asimilación lenta para que ayude a la regeneración y rápido crecimiento del músculo. En el caso contrario, si se desea evitar el catabolismo muscular, se debe beber el batido por la mañana para aportar fructosa al organismo. Así, se logra el nivel de glucógeno necesario para la correcta asimilación de nutrientes.

En el caso de que se busque potenciar los entrenamientos de fuerza, se recomiendan tomar batidos de proteínas con hidratos de absorción lenta antes de la rutina de ejercicios. Se creará un balance de nitrógeno positivo y se estimulará la síntesis proteica. El músculo responderá creciendo. Y un batido tras el entrenamiento aporta los nutrientes necesarios para la recuperación del músculo. El organismo estará “hambriento” y absorberá con mayor rapidez los nutrientes.

Para todos estos casos, Beverly Nutrition tiene una solución adecuada. Dispone de distintos productos para preparar los batidos. Tales como la línea Hydrolized Protein Zero o la Whey Protein Professional. También ofrece opciones de proteína vegetal especial para veganos, así como proteína de huevo o Caseína Micellar.

Beverly Nutrition es una de las empresas pioneras en el sector de nutrición deportiva fundada en Madrid. Su continua búsqueda de la excelencia los ha llevado a desarrollar batidos proteicos específicos para cada objetivo que se trace el deportista. Así, ofrece una amplia gama de productos con sabores variados para hacer su ingesta deliciosa. A través de su sitio en línea, esta compañía pone a disposición su experiencia en asesorar a deportistas a alcanzar sus objetivos a través de sus batidos proteicos.

