Poligrafo.com, tecnología y experiencia en evaluación forense de la credibilidad

martes, 21 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET)

José Antonio Landa, experto e impulsor del uso del polígrafo en España, ofrece servicios basados en esta tecnología desde hace más de 28 años a través de poligrafo.com. Muchas personas le recordarán por su paso por el canal de televisión Antena 3, donde colaboró como experto en el manejo de la máquina de la verdad en programas de éxito como La Hora de la Verdad y En Antena, este último presentado por Jaime Cantizano.

“El uso del polígrafo surgió en España al caer la dictadura, con la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel. Fue así como expertos de ese país llegaron a España de la mano de consultores de seguridad, contratados por los directivos españoles más brillantes del momento y respondiendo a la necesidad de proteger tanto sus bienes como su propia integridad física”, explica el experto. José Antonio, antes de experto en la aplicación del polígrafo como detector de mentiras, fue GEO, es decir, policía de élite en el Grupo Especial de Operaciones.

Acostumbrado a proteger a personalidades de todo tipo y a combatir contra la lacra del terrorismo, comenta: “Yo pasé de ser policía antiterrorista a Security Investigator de la Embajada de EE.UU. en España. Allí, tuve la oportunidad de ver un polígrafo por primera vez, lo tenían los chicos de la agencia DEA y, según supe más adelante, lo usaban para interrogar a confidentes, siempre para el uso propio de sus actividades, es decir, no transfirieron esa técnica a sus homónimos españoles“.

Más adelante, José Antonio se volvería a encontrar con el polígrafo en su vida profesional, pero, esta vez sería para siempre o al menos eso parece. “Bueno, creo que así va a ser, pues desde entonces he realizado más de 15.000 pruebas de polígrafo y lo que más me satisface hacer es ayudar a la gente a resolver problemas importantes”, asegura.

Tras años en la Embajada de EE.UU., José Antonio recibió una propuesta inusual: un antiguo agente de los servicios secretos españoles le propuso trabajar de jefe de seguridad de la empresa Marc Rich & Co., propiedad de un multimillonario acogido por España, personaje controvertido y a la vez perseguido por la administración americana, hasta que finalmente recibió el perdón presidencial del Presidente Clinton en su último acto en el cargo. “Fue en 1988, antes de hacerme cargo de la seguridad de Rich y su familia en España, me dijeron que debía superar la prueba del polígrafo, acepté el reto y conseguí el puesto”, explica.

Lo cierto es que la prueba fue exigente, dos antiguos agentes del Mosad le interrogaron en la sexta planta de un hotel madrileño perteneciente a Rich y sus socios. José Antonio explica que le tuvieron 4 horas sometido a un intenso bombardeo de preguntas, saliendo indemne, pues su interés en aceptar ese puesto no tenía vinculación alguna con la persecución a Rich por parte de la administración de EE.UU.

