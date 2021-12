PuntoSeguro, el comparador de seguros de vida que permite ahorrar en la póliza Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 17:17 h (CET)

El objetivo del comparador de seguros es que cada persona escoja la mejor opción de pólizas existente en el mercado. Con esta finalidad, a través de un conjunto de preguntas, determina el perfil del cliente y, en función a este, se comparan los precios que ofrecen las distintas empresas.

Actualmente, el trabajo de estas compañías se ha vuelto más importante debido a la abundante oferta de productos provenientes de las aseguradoras e incluso de bancos. PuntoSeguro es una compañía familiar que ha crecido en los últimos años y que se ha convertido en una referencia nacional, gracias a una estrategia basada en brindar unos precios más bajos y en recompensar el ejercicio físico de sus usuarios.

Un comparador de seguros de vida que trabaja de forma independiente PuntoSeguro es un comparador de seguros de vida que trabaja bajo la gestión de la razón social Futuro Gestión On Line, correduría de seguros. Con una experiencia de 20 años, este proporciona a los usuarios la información adecuada para que comparen con todas las herramientas las opciones más convenientes del mercado en cuanto a seguros de vida.

La compañía es un comparador de seguros que trabaja de manera totalmente independiente, que no tiene interés accionario ni de otra naturaleza con ninguna empresa ni grupo en España ni en cualquier otro país. Eso le garantiza a sus clientes que las alternativas recomendadas siempre serán las mejores y estarán escogidas para beneficiarles.

Una de las promesas de esta empresa, cuya base de operaciones está en Madrid, es que trabaja con absoluta transparencia. Los responsables afirman que el objetivo es hacer de los seguros de vida unos instrumentos más sencillos para los usuarios. También buscan las opciones más económicas e incluso ofrecen igualar cualquier oferta que sus clientes reciban de la competencia.

Los seguros de vida que han ganado reconocimiento Los seguros que se obtienen a través de este comparador surgen de la medición de los 15 mejores seguros de vida que hay en el mercado. Para ello, PuntoSeguro utiliza la última tecnología que coteja en minutos toda la información necesaria con una base de datos actualizada. Las personas pueden gestionar o renovar digitalmente sus pólizas a través de la app PuntoSeguro Fit.

Precisamente, son los seguros de vida los que se han convertido en la fortaleza y especialidad de PuntoSeguro. Los manejan en tres grupos: seguros de vida para familias, para hipotecas y para empresas. Estos le han permitido destacarse en este sector tan competitivo. En dos décadas, la compañía pasó de ser un emprendimiento familiar a tener más de 11.000 clientes.

El trabajo desarrollado por la empresa desde el año 2001 le ha proporcionado numerosos reconocimientos. La prestigiosa firma de análisis económico Cap Gemini la cataloga como una de las corredurías de seguros online pioneras en España. Además, otros medios especializados también lo catalogan como uno de los mejores comparadores de seguros del país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.