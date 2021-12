Recipok, la nueva herramienta para digitalizar obradores y cocinas artesanas Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021

Dentro del sector de artesanos, existe un significativo número de obradores y cocinas que, a día de hoy, no han conseguido adaptarse a las nuevas tecnologías. En España, se estima que este ámbito de producción está conformado por más de 30.000 empresas.

La digitalización es un recurso esencial para que cualquier negocio, sin importar su tamaño, aumente sus ventas y se posicione en nuevos mercados, por lo que tener un negocio en internet y gestionarlo de manera efectiva es fundamental.

En este contexto de digitalización surge Recipok, una start-up cuya función principal es digitalizar obradores del sector pastelero, panadero y profesionales de la cocina en general, a través de una aplicación web gratuita que dispone de variedad de herramientas intuitivas que permiten gestionar los negocios de alimentación de una manera mucho más profesional y competente.

La revolución de la tecnología para obradores y cocinas artesanas Llevar un control efectivo de los costes de los productos y gestionar la trazabilidad de una empresa de alimentos puede llegar a ser una gran problemática para algunos artesanos gastronómicos. Esto se debe a que no es sencillo dominar a la perfección las finanzas o gestionar diversas áreas comerciales relacionadas con los negocios. En este sentido, Recipok se alza como una gran alternativa a este problema, ya que la aplicación para trazabilidad permite administrar todos los asuntos relacionados con la producción de los alimentos desde cualquier dispositivo tecnológico como tableta, móvil o PC.

Múltiples son los beneficios que reciben los obradores al comenzar a utilizar esta aplicación web, cuyo registro y funciones básicas son gratuitas. Se pueden hacer escandallos de todo tipo de productos y recibir informes completos de cada elaboración, teniendo en cuenta todos los costes que afectan directamente la preparación de las recetas como costes fijos, variables e ingredientes. Además, permite llevar un registro eficaz de los puntos de control de riesgos (APPCC) y facilita la realización de etiquetas para los productos, tomando en cuenta detalles como alérgenos, lotes y caducidad. Todo ello sin olvidar que, también, permite calcular automáticamente la información nutricional actualizada de cada elaboración.

La plataforma gestiona la trazabilidad en panaderías, pastelerías y cocinas artesanas, a través de un sencillo sistema de tareas donde se supervisa la evolución del producto en sus diferentes etapas. También representa una solución en la gestión del negocio, porque permite guardar recetas de manera segura y facilita un mejor control de costes pormenorizados, entre muchas más funciones que hacen que el artesano recupere su poder para competir en la industria alimentaria nacional.

Recipok ofrece un servicio de soporte técnico personalizado y directo a través de contacto telefónico, WhatsApp o vía e-mail, desde donde atienden las necesidades de sus clientes y garantizan la mayor satisfacción posible.

Red profesional de cocineros Recipok es una empresa que ha evolucionado acorde a las necesidades actuales del sector obrador. Es por eso que la plataforma también es una red profesional donde chefs nacionales e internacionales, escuelas de hostelería y fabricantes intercambian recetas e información relacionada con la elaboración de un producto. De esta manera, se crea un ambiente colaborativo y se pone el conocimiento técnico al alcance de todos los artesanos del sector de la alimentación.

Tecnología, compromiso y excelencia son algunos de los principios que definen el servicio de Recipok, una start-up que se posiciona como una de las mejores opciones a la hora de impulsar los obradores de cocina en España.

