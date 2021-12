Bandejas y moldes con recubrimiento cerámico antiadherente de Umbrella Technologies Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 16:08 h (CET)

En el sector de la gastronomía, contar con un buen efecto de antiadherencia supone ser más o menos competitivo y poseer productos de más o menos calidad. Que los utensilios de cocina mantengan en el tiempo este efecto es necesario, ya que su pérdida supone un mayor gasto en el proceso de fabricación.

La falta del efecto de antiadherencia se compensa mediante el uso de más desmoldantes (grasas y siliconas), recambios en mantenimiento y limpieza y nuevas reaplicaciones de antiadherentes tradicionales, que degradan los materiales en cada proceso de retirada y aplicación. La suma de todas estas casuísticas supone un alto gasto para las empresas fabricantes.

Los sectores de repostería y panadería no son la excepción, por esta razón, las bandejas y moldes suelen requerir de un efecto de antiadherencia. Quizás, son los sectores donde existe una mayor demanda, tanto por la alta rotación de utensilios de cocinado como por la diversificación sectorial y las distintas tipologías de materiales usados para los diferentes alimentos, los cuales cada vez están más elaborados y requieren una mejora de la calidad de manera continuada.

Ante todas estas problemáticas, Umbrella Technologies, una compañía dedicada al desarrollo de recubrimientos multifuncionales cerámicos, llevó a cabo una nueva tecnología bajo el nombre comercial de Umbrella Antiadherente, cuyo funcionamiento supera en efectividad a los antiadherentes de cocinado tradicionales.

Cabe destacar que un recubrimiento cerámico aporta solo ventajas, tanto por su durabilidad, efecto, transmitancia de calor y fácil proceso de recuperación, sin degradación de los materiales tratados.

Ventajas de la tecnología de Umbrella Antiadherente La experiencia de la empresa Umbrella Technologies le ha permitido llevar al mercado numerosos productos de alta calidad, destinados a aportar soluciones en el desempeño de tareas del sector gastronómico. Uno de los productos más recientes de la marca son los moldes y bandejas de repostería con tecnología antiadherente, cuya mayor cualidad es la de ofrecer un proceso de horneado mucho más productivo y eficiente.

De igual forma, la línea de bandejas y moldes antiadherentes con recubrimientos Umbrella Antiadherente se caracteriza por ser mucho más eficientes que los utensilios tradicionales, aspecto que le ha proporcionado un elemento diferenciador a lo largo del tiempo. Sumado a esto, el recubrimiento Umbrella Antiadherente permite eliminar o reducir, significativamente, técnicas de desmoldeo tradicionales, como el uso de grasas o aceites, lo que a su vez mejora la apariencia del producto final y permite ahorrar en costes de limpieza y mantenimiento.

Adicionalmente, estos productos han sido desarrollados bajo la premisa de sostenibilidad, conservación y respeto al medio ambiente, por lo que su fabricación se ha enfocado en disminuir el consumo energético e impacto medioambiental, al no generar residuos sólidos en sus recuperaciones por desgaste en el tiempo.

Umbrella Antiadherente, tecnología avanzada para el sector alimentario Con el objetivo de ofrecer alternativas eficientes y de alta tecnología, Umbrella Technologies destaca en el mercado por la fabricación de productos resistentes, sostenibles y eficientes, para potenciar aún más el desempeño de profesionales en el sector alimentario. Los procesos de estudio e innovación a los cuales se dedica Umbrella Technologies han permitido, a lo largo de los años, poner a disposición del sector industrial y de consumo alimentario, una solución tecnológica aplicada en bandejas y moldes con efecto antiadherente, ideales para repostería, panadería y bollería, fabricados con medidas estándares o personalizadas.

Además, la empresa brinda servicios de mantenimiento y reparación de bandejas y moldes, con el objetivo de extender la vida útil de estos equipos y sus numerosos usos en el sector, asegurando con esto las 7Rs de la economía circular. También cuenta con un equipo especializado para la asesoría y servicio técnico, que aconseja a sus clientes para elegir productos y alternativas que más se ajusten a sus necesidades.

