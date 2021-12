Iluminación Comercial da las claves para aumentar las ventas a través del diseño de iluminación Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 17:28 h (CET) Cada pequeño detalle cuenta en un establecimiento comercial para conseguir ventas. El diseño de la iluminación es esencial para vender más. Desde Iluminación Comercial como expertos en iluminación para establecimientos abiertos al público, dan las claves para conseguir que el diseño de iluminación de un espacio comercial contribuya a generar más ventas ¿Cómo puede ayudar una buena iluminación a aumentar las ventas de un negocio?

Un buen diseño de iluminación ayuda a aumentar las ventas de los negocios a través de cuatro pasos o claves que se pueden resumir en: captación de público, mejor experiencia de compra, atracción y puesta en valor de los productos y satisfacción tras la compra; tal y como apunta Iluminación Comercial.

¿Pero cómo puede un diseño de iluminación hacer que tiendas, empresas y negocios abiertos al público vendan más? Desde Iluminación Comercial se dan las claves en cada paso.

Lo primero es atraer al público, hacer que entren en el negocio. La iluminación de escaparates y exteriores es esencial para llevar gente al interior del local. Sea un comercio de ropa, un local de hostelería o una tienda de alimentación.

La elección de luces y adecuada distribución debe tener en cuenta el sector, estilo y propuesta de valor de cada negocio de forma individualizada. También su situación, el tipo de escaparate o fachada y los valores de marca, entre otras cuestiones.

El segundo paso o clave es crear un ambiente adecuado para cada establecimiento. Incluso para los distintos espacios del comercio si es que su tamaño le permite disponer de varios. Esto favorece la comodidad del visitante, su bienestar y que se sienta dispuesto a pasar tiempo en él. También facilita que los empleados se sientan cómodos y frescos lo que ayuda a que sean más productivos y eficientes y atiendan mejor a los clientes. Pueden contar con luces LED regulables que permiten adaptar la iluminación a las necesidades de cada momento. Todo ello es clave para proporcionar al cliente una muy buena experiencia de compra.

La tercera clave está en la iluminación de producto. Esté expuesto en vitrinas, en baldas o en cualquier otro elemento debe captar la atención del público. La iluminación debe favorecer su imagen y ser capaz de ponerlo en valor de forma que el cliente sienta el deseo de comprarlo.

El diseño de iluminación es diferente en complementos y prendas de moda, alimentos, tecnología o cosmética. En cada caso necesita una temperatura, intensidad y orientación diferentes para atraer miradas y resaltar las cualidades del producto.

La cuarta clave es la satisfacción con la compra realizada. La iluminación debe ser realista y no dar lugar a engaño. Por ejemplo, sobre el color de una prenda de ropa y cómo se verá en la calle. O sobre la calidad y frescura de carnes, pescados o mariscos, ya que además el uso de luces LED contribuye a que los alimentos se mantengan más tiempo frescos. Así, al llegar a su casa el cliente seguirá satisfecho con su compra.

Iluminación Comercial empresa especializada en diseño de iluminación para tiendas y negocios

Iluminación Comercial lleva más de 30 años diseñando la iluminación adecuada para tiendas y negocios abiertos al público. Realizan proyectos de iluminación para establecimientos comerciales y negocios principalmente en la zona norte de España y parte de Francia.

A través del diseño de iluminación crean espacios comerciales adecuados para atraer al público y lograr más ventas, teniendo en cuenta todos los factores que cada tipo de comercio o negocio necesita según su propuesta de venta, público objetivo, tamaño de la tienda, estilo, tendencias del sector y otros puntos clave.

Ponen al servicio de sus clientes un equipo humano experto en iluminación, mercadotecnia sensorial y decoración que escucha, estudia y asesora a cada cliente de forma personalizada para lograr mejorar sus ventas con la iluminación adecuada.

