Funciones de un RRHH y ventajas de trabajar con Wise Lynx

martes, 21 de diciembre de 2021, 12:31 h (CET)

El área de recursos humanos es la columna vertebral de toda empresa que está en crecimiento. Para aprovechar al máximo las funciones de un RRHH, este departamento debe de cumplir con obligaciones que no siempre disponen de las herramientas más eficaces.

Wise Lynx es una aplicación que crea una sinergia ágil entre la empresa y los trabajadores. Es una herramienta pensada para sacar el máximo provecho a las jornadas laborales, optimizando el rendimiento de los controles propios que administra el personal de recursos humanos. Esta capacidad multifuncional ofrece grandes ventajas en el trabajo cotidiano de las marcas.

Funciones de un RRHH La función más importante del área de RRHH es la de organizar y planificar al personal. Las planillas de trabajadores deben de llevar un orden pulcro con detalles como las necesidades del personal, análisis de sistemas retributivo y de promoción interna, etc.

Es cierto que el personal de RRHH se encarga de reclutar y seleccionar a los empleados de la empresa, evaluar su desempeño y llevar el control de su asistencia. Sin embargo, también es responsable de brindar planes de carrera y promoción profesional. Este departamento ayuda a las personas a escalar dentro de la marca y desarrollarse en la profesión, además de actualizar sus conocimientos en tecnología para cumplir con eficacia sus labores.

También se encarga de mantener un excelente clima y satisfacción laboral. Entre las funciones de un RRHH está el mediar por el bienestar del personal y aplicar medidas correctivas, en casos necesarios. A la vez, promueve una comunicación fluida entre la empresa y sus empleados, sirviendo de portavoz de ambas partes, y previene riesgos laborales.

Administración eficaz del área de recursos humanos La administración del personal por parte del área de recursos humanos implica no solo el control de sus entradas, también tiene que ver con los trámites jurídicos-administrativos. Desde la organización de contratos y prestaciones salarias hasta seguros sociales y control de derechos y deberes del trabajo.

Wise Lynx ofrece funciones ideales para una administración más eficaz del área de recursos humanos. La aplicación permite registrar las entradas, pausas y salidas del personal de forma geolocalizada. También brinda un control del calendario laboral, administrando días de vacaciones y días libres de los trabajadores. Además, tiene un espacio de chat para que el personal y la empresa gocen de comunicación en tiempo real.

Wise Lynx se adecúa también a los nuevos tiempos pospandemia con sus opciones de firma digital, que registran rúbricas en documentos prioritarios para dotarles de carácter oficial, los mismos que son registrados y enviados desde la herramienta. La herramienta Wise Lynx para el personal de recursos humanos ahorra tiempo y costes y se puede descargar de forma gratuita en cualquier dispositivo inteligente, desde Google Play y App Store.

