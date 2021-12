El centro de estética y de belleza ideal, según calysta.es Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 17:08 h (CET) Alisarse el cabello, hacerse tratamientos o depilarse, sin duda, es una de las costumbres más divertidas de toda mujer, incluso de algunos hombres porque hoy en día, la depilación se aplica tanto para mujeres como también para el público masculino En base en ello, es preciso conocer todo lo que ofrece https://calysta.es/, un grupo de profesionales dedicados al embellecimiento y a hacer sentir bien a cada cliente que toca la puerta del salón de estética.

¿Qué es Calysta?

Específicamente, Calysta es un salón de belleza que se inauguró en el año 2011 y, desde ese momento, no ha dejado de trabajar en pro de ser mejores y ofrecer cada día el mejor servicio para que cada persona que lo visite se vaya encantada.

El equipo cuenta con profesionales en temas de belleza y el mundo de la estética, de modo que no haya dudas para ir a este salón y salir mucho más feliz. Poseen equipos de calidad y materiales de alta gama.

¿Qué servicios ofrecen en Calysta?

El salón de estética Calysta no solo ofrece servicios de alisado y embellecimiento del cabello, también tiene una innovadora oferta de eliminación de tatuajes.

Por tan solo 5 euros es posible acabar con el tattoo que se desee, siempre y cuando sea una zona pequeña. Ese trabajo lo realizan con cryo zimmer 6 y láser de picosegundos.

Ahora bien, con el mismo láser de picosegundos también realizan microblading, micropigmentación, peeling de carbón activado y quitan manchas de pigmentación. Todo ello, por un precio que parte de los 20 euros en adelante.

Por otra parte, también se puede encontrar servicio de depilación con láser diodo especialmente para mujer. En ese sentido, se puede eliminar el vello del pubis, las axilas, perianal, piernas enteras, entre otros.

En el caso de los hombres, podrán someterse al tratamiento y acabar con el vello del abdomen, glúteos, brazos, pecho, piernas y genitales.

Y, por si fuera poco, como ya se mencionó anteriormente, Calysta tiene los mejores productos y los mejores profesionales para aplicarte botox capilar o keratina orgánica; ambos tratamientos dejarán un cabello de ensueño.

Entonces, ¿Calysta es un salón recomendado?

Calysta es un salón de estética recomendado porque la calidad del servicio y de los productos con los que trabajan son de muy buena calidad.

Para solicitar una visita, hay que llamar a su número de teléfono o acudir al local de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche.

Está garantizado que entrando una vez será muy difícil querer salir jamás; pues destacan por su atención al cliente y los clientes satisfechos aseguran obtener los mejores resultados que jamás habían obtenido en otros salones de estética y belleza.

Justamente esa es la clave del éxito de Calysta Salón, que se enfocan en que la experiencia del cliente sea única e irrepetible para que siempre deseen volver y no acudan a ningún otro salón.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.