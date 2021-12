Consejos para no perder los hábitos saludables con las comilonas de Navidad Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 17:12 h (CET) Las comidas y cenas interminables propias de estas fechas, en las que los excesos y la falta de ejercicio forman parte de la rutina navideña, pueden hacer tambalear todo lo conseguido durante estos meses. Para evitar echar todo "por la borda", la multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable Herbalife Nutrition da una serie de consejos para no perder los buenos hábitos a causa de las comilonas de Navidad A una semana de dar el pistoletazo de salida a una de las fiestas más familiares, el espíritu navideño invade a la sociedad, que se apresura a organizar las celebraciones.

Según la OCU, 8 de cada 10 encuestados están dispuestos a participar en cenas y comidas con familiares y amigos, cuando en 2020 eran la mitad. El gasto previsto también aumentará, pues se estima que los españoles gastaremos, de media, un 22% más que el año pasado. Esto no es más que el reflejo de que la sociedad tiene ganas de reencontrarse, pasarlo bien y celebrar con los suyos alrededor de una mesa.

Sin embargo, las comidas y cenas interminables, a la par que copiosas, y la ausencia de ejercicio físico por falta de tiempo pueden hacer tambalear todo lo conseguido durante estos meses. Para evitar echar todo “por la borda”, Herbalife Nutrition ofrece una serie de consejos para no caer en los excesos y perder los buenos hábitos a causa de las comilonas de Navidad.

Receta para un menú navideño saludable

Por lo general, las comidas y cenas navideñas que se degustan esos días están repletas de calorías y, por el contrario, cuentan con un bajo contenido en nutrientes y vitaminas. Los menús suelen ser más elaborados que los que tomamos a diario, lo que implica que, a menudo, incluyen salsas e ingredientes ricos en grasas y azúcares. Además, se completan con dulces y postres y aperitivos previos, todo ello acompañado de una mayor ingesta de alcohol.

Para huir de estos excesos y mantener una alimentación equilibrada, Susan Bowerman, directora senior de Educación y Formación Nutricional Mundial de Herbalife Nutrition, da unas sencillas ideas para preparar menús más adecuados nutricionalmente en estas fechas:

Comenzar el día con un desayuno rico en proteínas. El consumo de proteínas no solo ayuda a mantenerse lleno hasta el almuerzo, sino que incluso puede ayudar a disminuir la ingesta de alimentos a lo largo del día. La avena con proteína en polvo mezclada o los batidos sustitutivos de comidas pueden ser una buena opción.

Evitar ir a las celebraciones con el estómago vacío. Antes de salir, es recomendable tomarse un tentempié saludable, como un yogur natural, unas lonchas de queso bajo en grasas, un puñado de nueces sin sal, requesón sin grasa con fruta o barritas de proteína.

Planificar con tiempo los menús y las cantidades para, así, evitar comer de más y desperdiciar alimentos.

Incluir más proteínas y verduras en cada comida y reducir los carbohidratos refinados y las grasas. De esta manera, se consigue llegar a la comida más saciado. También es recomendable incorporar a las comidas y cenas carnes magras como el pollo y el pavo; y alimentos depurativos como la escarola, las endibias, los espárragos y las alcachofas, entre otros.

Para las guarniciones, eliminar las que tienen almidón, como arroz blanco, pan, puré de patatas y pasta de harina blanca y sustituir por más verduras o legumbres.

A nadie le amarga un dulce y como es difícil resistirse a los dulces típicos de estas fechas, lo aconsejable es alternar con fruta de temporada.

En los días posteriores a las celebraciones, es aconsejable realizar comidas más ligeras para compensar los excesos.

Moderar y reducir el consumo de alcohol y sustituir por bebidas saludables. Mantenerse activo, incluso en Navidad

Además de una dieta equilibrada y la salud mental, el ejercicio físico juega un papel fundamental en el bienestar. Por ese motivo, incluso en vacaciones, es importante sacar tiempo para uno mismo y mantener una rutina deportiva con la que combatir el estrés y los excesos de estas fechas tan señaladas.

Un paseo en bicicleta, correr, salir a caminar o a hacer recados, realizar una tabla de ejercicios en casa, o acudir a actividades que requieran moverse, como ir a museos, exposiciones o, mercados navideños, pueden ser una vía de escape para mantener cuerpo y mente en forma estas vacaciones y no subir de peso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.