Nuevo posgrado en Tecnologías 5G, con Mobile World Capital Barcelona como socio estratégico Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:56 h (CET) La UPC School pondrá en marcha el próximo mes de febrero, y en modalidad virtual, el nuevo posgrado 5G: Tecnologías, Servicios y Modelos de Negocio, una apuesta formativa para los profesionales que liderarán la revolución digital 5G. El objetivo del posgrado es proporcionar una visión amplia de las redes móviles 5G, sus ámbitos de aplicación y los nuevos modelos de negocio, de la mano de la universidad líder en innovación, la UPC, y un equipo docente conectado a las necesidades tecnológicas de la industria El despliegue del 5G supondrá una auténtica revolución tecnológica, ya que está diseñado para aumentar considerablemente la velocidad de conexión, reducir la latencia y multiplicar exponencialmente el número de dispositivos conectados. Por eso uno de los entornos que se verá impactado más directamente es el entorno industrial. Sin embargo, las redes 5G vienen a atender también la necesidad de ampliar el entorno de negocio a las llamadas industrias verticales: desde el ámbito de la salud, el vehículo conectado, los media o los entornos de entretenimiento, entre otros.

La Fundación Mobile Word Capital Barcelona, ​​con el objetivo de impulsar una formación de excelencia en el sector digital, se suma a esta nueva apuesta formativa como socio estratégico. En el marco del acuerdo de colaboración, ofrece 3 ayudas de 1.000 € en la matrícula del posgrado. Además, el posgrado también está incluido en la convocatoria de ayudas Employment Help dirigida a profesionales en paro o con rentas bajas.

El posgrado en 5G: Tecnologías, Servicios y Modelos de Negocio está impulsado por i2CAT, centro de investigación puntero que explora el desarrollo tecnológico de la Internet del futuro para transferir sus nuevos avances al sector industrial y la sociedad. El posgrado incluye un seminario industrial con muchos de los colaboradores de Fundació i2CAT, que aportarán experiencias y casos prácticos para acercar a los participantes a la industria.

La dirección académica del posgrado recae en Sergi Figuerola, doctor ingeniero en Telecomunicaciones por la UPC, Chief Technology and Innovation Officer en la Fundación i2CAT y Chief Technology Officer en 5G Barcelona Alliance, y Josep Oriol Sallent, catedrático de la UPC y experto en el campo de los sistemas de comunicación móviles, especialmente en planificación y gestión de redes 5G.

La UPC ha tenido una posición activa en el proceso de gestación de los sistemas 5G, con la participación en proyectos de investigación tanto de ámbito nacional como internacional, que van desde los aspectos de la capa física y procesamiento de señal hasta elementos de red y su gestión. Además, la UPC, junto con la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la Mobile World Capital Barcelona, ​​la Fundación i2CAT, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) y Atos, integran la iniciativa 5GBarcelona, ​​que busca convertir la ciudad y Cataluña en uno de los hubs de innovación digital europeos en el ámbito del 5G.

El posgrado va dirigido a profesionales que tengan formación de base en ingeniería de telecomunicación o informática, o profesionales de otros ámbitos de ingeniería que dispongan de conocimientos previos en programación y comunicaciones. El objetivo es capacitarlos para integrarse posteriormente en los distintos ecosistemas, ya que el 5G impactará en ámbitos muy diversos que van desde las empresas de telecomunicaciones, los fabricantes de equipos de telecomunicación o los operadores, hasta otros sectores como la salud, la agricultura o la movilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.