Las mejores ciudades para despedidas de solteros según Sala Pika Pika

martes, 21 de diciembre de 2021, 16:00 h (CET) No hace falta recorrer el mundo para disfrutar de despedidas de soltero memorables. Muy cerca hay ciudades y propuestas de actividades espectaculares en las que vivir una experiencia única. Sala Pika Pika organiza despedidas de soltera y despedidas de soltero originales y sabe cuáles son las mejores ciudades de España para ello: Pamplona, Sevilla, Bilbao y Logroño lideran el ranking ¿Qué actividades se pueden realizar en una despedida de soltero?

En busca de la diversión al máximo y la camaradería con los amigos (y a veces familiares) del novio o de la novia hay multitud de actividades diferentes a realizar. Y es que cada grupo de personas tiene sus preferencias: unos prefieren ir de tranquis, otros tienen energía para mover un transatlántico. Pero todos tienen algo en común: buscan originalidad, risas y diversión. Sala Pika Pika tiene un objetivo: lograr que cada despedida sea única e irrepetible.

Las cenas con show están entre las actividades más demandadas.

Algunos grupos prefieren comenzar con actividades más tranquilas como una cata de vinos o una ruta de pinchos. Otros eligen terminar la noche en una de las discotecas de moda de la ciudad. Y hay quienes apuestan por las actividades de aventura o un original scape room para ponerse a prueba.

Entre las mujeres cada vez es más popular encargar a una amiga o familiar organizar despedidas de soltera con juegos. Una buena gymkana combina risas y recuerdos para toda la vida. Actividades a las que cada vez se apuntan más también los chicos.

En todas las ciudades se pueden realizar actividades variadas. Pero siempre hay algunas más populares según la zona. ¿Cuáles son las que más demandan a Sala Pika Pika?

En ciudades como Sevilla y Bilbao causan sensación los packs de cena en barco que incluyen espectáculo, juegos y otras actividades complementarias. De hecho, en Bilbao hay muchas actividades que se pueden realizar antes de la cena, como las catas de vino y txakoli o las actividades de aventura en la costa.

En muchos casos se termina la fiesta en una discoteca de moda. En Sevilla se puede llegar a ellas en una espectacular limusina Hummer.

En Logroño, causan furor las despedidas de soltero de humor amarillo y las cenas con repostería erótica. La animación con Drag Queens y DJs también es muy apreciada.

Y en Pamplona triunfan las despedidas de soltera con gymkanas, tupper sex y cena con espectáculo. ¿Y las despedidas de soltero? Similar pero con un tipo de animación diferente.

Además en estas ciudades estrella para las despedidas de soltero reunir a varios grupos de despedida en una fiesta es algo muy valorado

Por qué Sala Pika Pika es una de las mejores empresas para organizar despedidas de solteros

Sala Pika Pika es conocida por organizar las mejores despedidas de soltero y despedidas de soltera con actividades originales y a los mejores precios. Cuenta con equipos de profesionales especializados en mantener la diversión en lo más alto durante horas: animadores, DJs, drag queens, monitores deportivos, actores y actrices, boys para striptease y mucho más.

Organizan despedidas de soltero con paquetes completos y a precios bajos en ciudades como Pamplona, Sevilla, Bilbao y Logroño. Antes de comenzar la fiesta los participantes ya conocen el precio y a partir de cierto número de participantes incluye el gratis total para el novio o novia. Esto permite a los grupos dejar todo en sus manos para no tener que preocuparse salvo de divertirse. Y con un coste muy bajo.

Transparencia, discreción y diversión en las mejores ciudades para despedidas de soltero y soltera en España. Por eso triunfan y los grupos que prueban suelen acudir de nuevo a ellos ante la boda de otro amigo.

Fuente: https://salapikapika.com/mejores-ciudades-para-despedidas-de-soltero/

