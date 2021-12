Neolith, presente en el Museo Guggenheim de Bilbao de la mano de la firma Hannibal Laguna Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:44 h (CET) El diseñador de la firma Hannibal Laguna presentó el pasado jueves su primera colección de arte realizada en su totalidad con materiales de Neolith, en un acto celebrado en el Museo Guggenheim de Bilbao, antes los rostros más conocidos del mundo de la arquitectura y el interiorismo, mostrando su trabajo escultórico y el minucioso proceso de creación a través de un vídeo proyectado ante los más 200 asistentes al evento, y recompensado con un sonoro aplauso La colección llamada COSMOLOGY fue exhibida por primera vez en la pasada edición Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Una vez más, y siempre a la vanguardia del diseño, Neolith ha estado presente en un marco incomparable, demostrando de nuevo la perfecta fusión entre los mundos de la arquitectura, la moda y el arte gracias a la combinación de belleza y funcionalidad que ofrece Neolith.

COSMOLOGY

El proyecto artístico compuesto por 9 esculturas audaces, muy enérgicas, armónicas y muy elegantes, están inspiradas en el “cosmos y el brote de la vida”. Unas obras donde los símbolos van mucho más allá que su trazo, evocando la brillante y oscura luz de planetas, lunas y estrellas, que giran en un universo donde los astros se convierten en el epicentro de la vida.

“Cuando conocí la piedra sinterizada Neolith -explica el diseñador-, me enamoré de sus cualidades y acabados. Ha sido el leitmotiv y la inspiración para poder crear estas nueve esculturas. Su capacidad como elemento artístico es inigualable gracias a la belleza y polivalencia de sus materiales”.

EN EL MUNDO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Neolith está muy presente en disciplinas como el diseño, la arquitectura y la cocina gourmet y, ahora, de la mano de la firma Hannibal Laguna, se sumerge en el mundo del arte y la moda a través de esta iniciativa única, que pone de manifiesto el diseño exquisito y las prestaciones inigualables de la marca.

“Contar con un maestro de la Alta Costura como es Hannibal Laguna, para que explore su creatividad en estas extraordinarias esculturas hechas con Neolith, es para nosotros un privilegio. Gracias a él, poder afirmar, a través de esta expresión artística, que mundos tan distintos como la arquitectura o el diseño y la alta costura, no están tan alejados”, comenta Jose Luis Ramón, CEO Grupo Neolith.

La colección de esculturas seguirá viajando durante el 2022 y lo hará también internacionalmente, para ser expuesta en distintas partes del mundo y hacerlo de manera excepcional. Esta iniciativa artística impulsada por Neolith, tendrá además un bonito desenlace que se desvelará en los próximos meses.

