El sector TIC registra un crecimiento interanual del +5,9% en la creación de empleo, el mayor en tres años

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:48 h (CET) A medida que los indicadores avanzan hacia el final de año, el sector de servicios digitales afianza su recuperación, con un fuerte rebote que se mantiene firme en el tiempo y lidera el sector servicios, según la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor de VASS La creación de empleo en el sector de servicios TIC sigue batiendo récords y marca el mayor registro en tres años (desde septiembre de 2018) con un +5,9% de crecimiento interanual. Este aumento de la demanda de talento especializado es el tercero más alto del sector servicios, superado solo por el sector de turístico y de actividades de colocación de personal, cuyo crecimiento interanual se debe a la profunda caída de actividad del pasado año.

“La reconversión forzada que supuso la crisis sistémica detonada en 2008 ha tenido en los servicios digitales uno de sus principales motores. Si respecto a enero de 2008 el empleo en el sector servicios aún no ha recuperado el nivel previo, bajando incluso un 2%, el empleo en el sector de los servicios relacionados con la informática, consultoría y actividades de programación se ha incrementado nada menos que el 32,6%”, señala Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Los datos de la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, muestran cómo a medida que los indicadores avanzan hacia el final de año, el sector de servicios digitales afianza su recuperación, con un fuerte rebote que se mantiene firme en el tiempo y lidera el sector servicios.

En este sentido, en términos de actividad, la cifra de negocio mejora respecto a la anterior entrega. En los últimos 12 meses, de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, el aumento de la cifra de negocios ha sido del +14,1%. Ello sitúa el nivel de actividad un 10,4% por encima del que había en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia.

Asimismo, al igual que ocurría el mes pasado, los empresarios siguen manteniéndose optimistas en cuanto a las expectativas de la evolución de la facturación y de la creación de empleo a corto plazo y, por tanto, los indicadores mantienen su tendencia positiva.

En una escala +/-100, las expectativas de la evolución de la facturación se sitúan en +52 puntos, es decir, un 76% de los empresarios del sector de servicios TIC augura un crecimiento. Además, hasta el próximo mes de febrero, la previsión de evolución de la facturación es un 45% más optimista que en el promedio de la UE.

Respecto al indicador de contratación laboral, a pesar de contraerse respecto al mes pasado, mantiene un nivel de +35,7 puntos. En una escala +/-100, las expectativas de aumentar la plantilla son favorables para un 67,9% de los empresarios.

“Todo esto sucede en un contexto de exasperante lentitud en la adjudicación de los fondos europeos destinados a la transformación digital. Pero, aun así, el proceso de cambio está en marcha, es imparable e irreversible. A medida que la inflación socava la cuenta de resultados de las compañías, amenazando los presupuestos de 2022, la eficiencia operativa es una palanca indispensable para maniobrar en este contexto”, explica Rueda.

