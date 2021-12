Piscinas Lara: "En invierno no es nunca recomendable vaciar la piscina" Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:32 h (CET) La mayoría de las personas vacían la piscina en la época del invierno, pero esto conlleva un gasto enorme de agua, un gran impacto medioambiental y posibles problemas estructurales en el vaso. Una empresa suministradora de productos para la limpieza de la piscina y otros accesorios explica lo que se debe hacer con la piscina en la época del invierno La piscina, durante la temporada del verano, es el punto neurálgico de cualquier hogar que disponga de este elemento tan necesario cuando las altas temperaturas llegan. El fin del verano significa para muchas personas el final de la temporada de baño y es cuando las personas se plantean qué es lo que deberían hacer con la piscina durante esta época. Una gran parte de las personas particulares propietarias de piscinas se preguntan si es una buena idea vaciar el agua de la piscina tras cada temporada de verano.

Piscinas Lara, una empresa especialista y suministradora de productos de mantenimiento, limpieza y desinfección, además de muchos otros complementos y accesorios para la piscina, explica el motivo por el cual no es nada recomendable vaciar la piscina. Además, Piscinas Lara da unos consejos sobre como debe tratarse la piscina durante la época del invierno. “En la época del invierno no es nunca recomendable vaciar la piscina, ya que lo primero que conseguiremos son problemas estructurales en las paredes de la piscina. Además, desechar toda esa agua es perjudicial para el medioambiente y supone un gran gasto para el bolsillo” explica Piscinas Lara.

Por lo tanto, cuando los particulares vacían la piscina liberan esa presión que ejerce el peso del agua sobre las paredes. Esta presión del agua es justo lo que mantiene las paredes de la piscina en buen estado. Como es evidente, la naturaleza ejerce una gran fuerza sobre ese hueco en el que está la piscina, una fuerza que es suprimida por el peso del agua. Por lo tanto, lo recomendable es mantener el agua de la piscina limpia para que se pueda utilizar al año siguiente.

Lo que se debe hacer es una buena limpieza de las paredes de la piscina y esto se puede hacer tanto con un limpiafondos como a mano. Piscinas Lara dispone de una gran variedad de limpiafondos (integrados en la piscina, manuales, hidráulicos, de presión o eléctricos). Los más recomendables son los limpiafondos eléctricos. Otro paso muy importante es mantener el pH de la piscina en su nivel adecuado. El pH de la piscina debe estar entre un 7,2 y un 7,6 para que la acidez del agua sea la adecuada. Piscinas Lara ofrece, en su tienda online, varios tipos de minoradores o incrementadores, así como test de medición de la alcalinidad. Una cloración de choque también es muy recomendable en la época en la que la piscina está en un estado de hibernación.

