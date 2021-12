DeHipotecas ofrece hipotecas 100% de financiación más gastos Emprendedores de Hoy

Las hipotecas de hasta el 100% del valor de la vivienda fueron ofrecidas por las entidades bancarias para cubrir el precio y los gastos derivados del proceso de compra-venta. Estas se adquirían cuando los precios de las propiedades estaban en alza durante la época dorada del sector inmobiliario.

En la actualidad, la situación ha cambiado, ya que los bancos solo ofrecen el 80% del valor de la tasación y ya no cubren los costes de la negociación. Sin embargo, los gestores especializados de deHipotecas realizan un análisis de cada caso y hacen posible la adquisición de hipotecas 100% de financiación más gastos o cualquier plan de financiación que el cliente necesite.

Algunas condiciones para adquirir hipotecas 100% de financiación más gastos Aunque la gestión de hipotecas 100% de financiación más gastos no es nada sencilla, tampoco resulta imposible su aprobación, solo deben implementarse una serie de estrategias que aseguren ante la entidad bancaria el nivel del compromiso adquirido. Para alguien con un historial crediticio limpio, es posible que tenga las puertas abiertas en las entidades bancarias. De igual forma, hay ofertas especiales para funcionarios con perfiles económicos altos, que perciban unos ingresos mensuales netos por encima de los 2.500 €, por lo que los bancos hacen una excepción, ya que son los principales interesados en retener un cliente con estas características.

Sin embargo, para optar por la adquisición de hipotecas 100% de financiación más gastos, lo mejor es recurrir a un asesor inmobiliario, puesto que este mantiene una relación bastante estrecha con las entidades bancarias. También maneja la cartera de inmuebles que se encuentran disponibles en el mercado y puede hacer el proceso más sencillo para cualquier persona.

La importancia del asesoramiento de un gestor inmobiliario La adquisición de una propiedad es una de las decisiones más importantes que una persona toma en su vida. Cuando no se cuenta con una cuota inicial, escoger el plan de financiamiento que vaya más acorde al caso es importante, ya que esto genera una vinculación a una entidad bancaria por un período determinado de tiempo. En caso de no contar con los suficientes ahorros, lo más recomendable es esperar para poder ofertar por inmuebles con precios más atractivos que se adapten al presupuesto y que generen menores tasas de interés.

Para conocer las entidades que ofrecen hipotecas más interesantes, es fundamental la asesoría de un gestor inmobiliario y deHipotecas puede gestionar el préstamo siguiendo unos sencillos pasos. Inicialmente, se solicita el apoyo de un asesor llenando un formulario, disponible en su página web. Después, el sistema comprueba la viabilidad de la operación de forma gratuita, para conocer las sugerencias de financiación que mejor se adapten a las necesidades del cliente. Finalmente, se escoge el plan más adecuado y el asesor de deHipotecas realiza las gestiones necesarias para formalizarlo.

