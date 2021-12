Milbby y el artista René Mäkelä homenajean a Serrat en el CC Glòries con una espectacular obra pictórica

La cadena de tiendas de manualidades, bellas artes y creatividad más grande de España, Milbby, da un paso más en su apuesta por la creatividad local a través del prestigioso artista René Mäkelä, creando en su espacio del CC Westfield Glòries el punto más instagramer de Barcelona con una obra única del icónico cantante catalán, que quedará expuesta de forma permanente El pasado 13 de noviembre, Milbby desembarcó en Catalunya e inauguró la tienda más creativa de Barcelona, en el Centro Comercial Westfield Glòries, “para seguir contribuyendo a la felicidad del mundo, a través del arte, la creatividad y la imaginación.” Con más de 15.000 productos, en sus más de 500 metros cuadrados, Milbby comercializa los materiales más creativos de bellas artes, srcrap, decoración, labores, cooking, manualidades para niños, modelismo y maquetas, entre otros.

Para celebrar esta apuesta decidida por la creatividad, el arte y las manualidades en Barcelona, Milbby ha decidido contar con una figura de gran prestigio artístico como René Mäkelä, reconocido internacionalmente por figuras como Madonna, Cara Delevingne, Papa Francisco, Antoine Griezmann, Manny Machado, Jorge Lorenzo, Matt Kemp y muchas otras estrellas mundiales del deporte, para que ofrezca una visión creativa de la ciudad y, en concreto, de algún símbolo cultural que la hacen mítica como es Joan Manuel Serrat. Esta obra de arte representa un homenaje al arte de primer nivel, pero también a la idiosincrasia de Catalunya representada en el mítico cantante que hace unos días anunció su inminente retirada de los escenarios. La obra, que fue presentada el pasado sábado por el propio pintor, quedará expuesta en Milbby para que la puedan disfrutar los miles de apasionados del arte y la creatividad que se acerquen al punto de venta Milbby del Centro Comercial Westfield Glòries y que, de este modo, se convierta en el punto más ‘instagrameable’ de la ciudad.

Milbby Glòries acogió en su tienda al artista presentando su obra

El pasado sábado el artista René Mäkelä llegó a Barcelona para finalizar su obra en Milbby y presentarla de manera oficial al público. A este respecto, Raquel Catalán, co-fundadora y co-CEO de Milbby, afirma que “es un auténtico orgullo poder rendir este homenaje artístico y creativo a Barcelona, una ciudad que nos ha acogido con los brazos abiertos. Además, solo es el principio de nuestro idilio con Catalunya ya que recientemente también hemos inaugurado otro gran espacio en el CC La Maquinista. Con esta colaboración, que se repetirá en los diferentes puntos Milbby de Catalunya, esperamos que todos los amantes de la creatividad puedan encontrar un motivo más para acercarse a nuestras tiendas Milbby y encontrar toda la inspiración y los materiales para dejar volar su imaginación y poder desarrollar toda su creatividad con nosotros, sea cual sea su hobby”.

En palabras del artista mallorquín, esta acción artística supone “un honor y, a la vez, una responsabilidad el poder pintar a un símbolo como Serrat. Mi vinculación con la ciudad es importante, no obstante viví aquí varios años en mi etapa como guionista del programa Buenafuente; volver ahora para poder brindar mi creatividad al servicio de Catalunya es un orgullo tremendo. En cuanto a Joan Manuel, considero que no hay mejor momento para homenajearle que ahora, ya que ha anunciado su futura retirada de los escenarios. Aunque no podamos disfrutarle en concierto, al menos podremos hacerlo en forma de lienzo… mientras revisitamos todo su legado musical”.

Tener un Mäkelä, el objeto de deseo de celebrities, deportistas y galerías de arte

René Mäkelä es uno de los artistas más solicitado por grandes deportistas internacionales como Griezmann, Cam Newton, Manny Machado o Jorge Lorenzo, así como por otras grandes personalidades como el Papa Francisco, Madonna o la modelo Cara Delevigne, que ya cuentan con un Mäkelä entre sus obras de arte. Este artista, que ha expuesto en galerías de arte de París, Los Ángeles, Miami o Ibiza estudió publicidad y trabajó como guionista en programas como ‘Noche Hache’ o ‘Buenafuente’, pero decidió hace más de una década dedicarse de lleno a desarrollar su talento artístico, una pasión que ha contagiado a decenas de celebrities y amantes del arte a nivel mundial.