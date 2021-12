Nueva Colección #FriendsofLefties protagonizada por Belén Hostalet Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 13:36 h (CET) Una selección de piezas esenciales, donde el punto y el efecto piel son parte esencial de la colección y se combinan para crear looks perfectos de invierno. La influencer Belén Hostalet y Lefties dan las claves para triunfar esta temporada redescubriendo la feminidad con la nueva colección #friendsoflefties New collection #FRIENDSOFLEFTIES protagonizada por Belén Hostalet

La influencer y diseñadora Belén Hostalet, es la protagonista de la nueva colección para este invierno #friendsoflefties. Como en las anteriores campañas con los editoriales de moda de Marta Lozano, Teresa Andrés, Gotzon Mantuliz o Mery Turiel, en esta ocasión, la conocida influencer barcelonesa es la imagen seleccionada por la marca de moda para presentar la nueva colección efecto piel otoño-invierno’21/22 que muestra una revisión de los básicos con patrones reinventados y los tejidos más deseados de la temporada invernal.

#FriendsOfLefties protagonizado por Belén Hostalet captura la esencia que ha llevado a la influencer a triunfar en las redes sociales y acumular casi los 800K seguidores en Instagram, fieles seguidores de cada uno de sus pasos por su elegancia natural, cercana y atemporal. Belén comparte la misma filosofía y visión de la moda que la firma de moda y ya forma parte del universo de Lefties de una forma totalmente diferente y única.

La nueva colección para este invierno presenta prendas bajo las siglas PU, un tejido de efecto cuero mucho más fino y versátil que convive con la calidez del punto. Prendas formadas por partes de arriba y abajo para crear conjuntos perfectos de invierno. Para arriba, sobre camisas de estilo woker, chalecos acolchados y abrigos efecto piel. Para abajo, Lefties presenta dos patrones diferentes, el pantalón cargo y el culotte. Además, una amplia gama de prendas de punto que incluye desde jerséis de chenilla y punto trenzado, jerséis espumosos de cuello perkinks, faldas, vestidos, pantalones o chaquetas de punto, piezas imprescindibles, de gran calidad y muy cómodas para esta temporada. Para un look fresco, las prendas de punto siguen siendo de última tendencia combinando comodidad y estilo a partes iguales, una colección de punto que se adapta a todos los estilos. Los cardigans y jerséis básicos no pueden faltar en un buen fondo de armario o los jerséis que se llevan largos, oversize, de cuello alto, de pico o redondo. En cuanto a colores, Lefties los tiene todos, naranja, tostado, verde azulado, gris vigoré, violeta, rosa, negro o lila claro, entre muchos otros.

A destacar la renovación de la colección de blazers donde cobran relevancia las blazers de doble botonadura y estampado a cuadros, con hombros marcados y diseño holgado, prendas muy funcionales que se convierten en el look perfecto para el día a día en cada ocasión por su capacidad de transformación y combinación. Lefties redescubre la feminidad con una continua renovación de prendas y de estampados clásicos reinventando los looks de temporada. Piezas ligeramente amplias con doble botón y manga larga con hombreras una de las tendencias que se mantiene temporada tras temporada. En cuanto a colores, el negro o el toffe son una apuesta 100% segura y con los estampados destacamos la pata de gallo o los cuadros en diferentes formatos y colores.

La nueva colección #FriendsOfLefties protagonizada por Belén Hostalet, ya está disponible en todas las tiendas de la marca, en el canal de venta online de la marca y en su aplicación. Descubre las nuevas colecciones para toda la familia, que incluye: woman, man, sportswear, underwear, denim, kids, baby, accesorios, calzado y ropa para estar en casa en la nueva web lefties.com, en sus redes sociales oficiales y en su aplicación, disponible para Apple y Android.

Lefties.com. La renovada página web lefties.com impulsa la apuesta de la marca de moda por el canal y la innovación digital, con un diseño adaptativo y funcional que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo con una web muy funcional y visual para una navegación totalmente intuitiva. La web es un amigable punto de encuentro digital entre marca y cliente, una auténtica plataforma multicanal que da respuesta a todos los requerimientos del usuario mostrando la innovación constante de la marca.

Follow Us @leftiesofficial @belenhostalet #friendsoflefties #newin #leftieswomancollection #leftiesshoponline

Acerca de Lefties: Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. En la actualidad Lefties cuenta con 169 establecimientos y presencia en 8 países (España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez y Dubái). Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

