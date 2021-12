Con la tienda web de Xsolla, los desarrolladores de juegos para móviles tienen el control total Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 13:20 h (CET) Xsolla, la empresa de comercio de videojuegos líder en el mundo, continúa abriendo puertas a más oportunidades de ingresos para los desarrolladores de juegos para móviles. Según los cambios recientes en las reglas de Apple para la App Store, los desarrolladores ahora pueden recopilar información de contacto de los jugadores y usar esa información para contactar a esos jugadores para procesar pagos fuera de las compras dentro de la aplicación Xsolla Web Shop se creó precisamente con este propósito y permite a los desarrolladores de juegos para móviles crear una tienda en su propio sitio web. Al usar la Tienda web, los jugadores pueden comprar artículos del juego, monedas virtuales, suscripciones, recargar cuentas de jugador y más, todo por solo el 5% por transacción. Eso representa un enorme ahorro operativo sobre las opciones tradicionales de pago en la aplicación y mantiene más ingresos en el bolsillo del desarrollador.

Además, Xsolla Web Shop es una tienda de marca blanca en el sitio web de la propia marca del desarrollador que acepta más de 700 opciones de pago locales. Esto facilita que los jugadores realicen compras directamente con el pago que elijan y que contacten directamente con el desarrollador.

Web Shop no requiere una codificación de back-end complicada o un trabajo de diseño extenso, y los desarrolladores pueden comenzar de inmediato a vender. Los sencillos pasos de integración se describen en la última publicación del blog de Xsolla. Una vez que una tienda web está activa, los desarrolladores pueden informar a sus jugadores sobre la oportunidad de realizar compras en línea a través de varios métodos de comunicación, como correo electrónico, redes sociales, boletines informativos, servidores de Discord y más. Ver una demostración de una tienda web aquí.

"Xsolla anticipó este cambio sísmico a principios de este año cuando lanzamos varios productos utilizados activamente por algunas de las compañías de juegos más grandes del mundo", dijo Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Ahora hemos combinado estos productos y aprendizajes en una nueva y elegante solución llamada Xsolla Web Shop for Mobile Games, diseñada para aumentar los ingresos de los desarrolladores y ayudarlos a construir relaciones más estrechas con sus jugadores".

Para obtener más información sobre Xsolla Web Shop, visitar https://xsolla.pro/web-shop. Xsolla también proporciona un libro electrónico gratuito con más detalles disponible aquí: https://xsolla.pub/web-shop-ebook

Sobre Xsolla

Xsolla es la empresa de comercio de videojuegos líder en el mundo, con un conjunto sólido y poderoso de herramientas y servicios diseñados específicamente para la industria de los juegos. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a promover y monetizar sus juegos a nivel mundial y en múltiples plataformas. Como líder innovador en el comercio de juegos móviles, Xsolla continúa resolviendo las complejidades inherentes de la distribución global, el marketing y la monetización para que sus socios puedan aumentar la audiencia, el compromiso y los ingresos. Con oficinas en todo el mundo, Xsolla trabaja actualmente con las principales entidades de juegos como Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, NetEase, Nexters, Playstudios, Playrix, miHoYo y más. Para obtener más información, visitar xsolla.com.

