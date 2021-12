Nester, una de las plataformas perfectas para los gestores inmobiliarios y los build to rent Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 11:09 h (CET)

Tanto gestores inmobiliarios como expertos delbuild to rentcomparten necesidades relacionadas con la gestión de las propiedades y de los alquileres. Por norma general, la clave del éxito reside en conseguir una gestión optimizada y controlada de todo el proceso. Por ello, es fundamental disponer de una herramienta 360º que permita incrementar el rendimiento de las propiedades. El build to rent es un tipo de negocio inmobiliario en el que grandes corporaciones invierten en la construcción de propiedades específicamente para el alquiler. Es una práctica que está cobrando protagonismo y que, por lo general, se lleva a cabo por operadores inmobiliarios para la gestión de los inquilinos.

Administrar este tipo de propiedades constituye un reto profesional y de tiempo. Gestionar inquilinos, cobros, reparaciones y pago de impuestos es una labor complicada, más aún cuando son varias propiedades. En ese sentido y con el objetivo de tener un control en la gestión de los pisos, se ha creado Nester.

¿En qué consiste Nester? Los promotores lo llaman “la revolución de los alquileres” porque es una plataforma que aúna las funcionalidades de un Costumer Relationship Management (CRM) y las de un Enterprise Resource Planning (ERP). Por lo tanto, se trata de una plataforma especialmente diseñada para gestionar y administrar todo el ciclo de vida de los inmuebles, una herramienta que mejora el trabajo de empresas dedicadas al build to rent. Representa lo último en tecnología para optimizar todos los procedimientos relacionados con la gestión de las propiedades.

Nester Software se ha lanzado en un momento en que esta corriente del alquiler se expande en el país, suponiendo grandes desafíos de índole administrativa que dependen de la capacidad de los gestores para responder a los problemas. La rentabilidad de este modelo de negocio es consecuencia del oportuno mantenimiento de las unidades y la captación de inquilinos responsables.

Para lograrlo, se requiere de un control eficaz, que es a lo que responde el diseño de esta novedosa plataforma para gestión de inmuebles en alquiler. Es un producto muy útil para agencias inmobiliarias que se dedican a administrar estas propiedades con el cual se ahorra tiempo y mucho dinero.

Las ventajas de la plataforma Nester El software permite automatizar todos los procesos, incluso la gestión diaria con los propietarios y los inquilinos, por lo que una inmobiliaria podrá gestionar más cartera de clientes sin tener que destinar más personal a ello gestionar los requerimientos de un inmueble.

Otra de las ventajas de Nester es que la plataforma ha desarrollado un scoring de inquilinos. A través de él se filtra y selecciona los arrendatarios con la propuesta más adecuada para la inmobiliaria y el propietario. Esto garantiza que siempre se optará por la alternativa que represente la mayor solvencia y adecuación a las características del inmueble.

La plataforma permite la verificación de identidad, la realización de contratos, el uso de firmas digitales con tecnología blockchain, los depósitos y cobros automatizados. Una de las virtudes mejor valoradas de esta plataforma es la capacidad de monitorear y registrar las 24 horas del día todas las incidencias. Básicamente, es una herramienta sobre la cual se pueden delegar muchas de las tareas para simplificar la gestión, haciéndola a la vez más eficiente.

