Hannan-Piper Real Estate firma acuerdo con Manhattan Investments para la compra y venta de propiedades en Barcelona Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 10:43 h (CET)

La start-up inmobiliaria Hannan-Piper Real Estate, con sede en Barcelona, anuncia la firma de un acuerdo exclusivo para representar a la prestigiosa firma internacional de inversiones inmobiliarias Manhattan Investments en la compra pisos en Barcelona y otras ciudades principales de España.

Manhattan Investments Corporation, con sede en la ciudad de Nueva York, es una firma que se dedica a comprar pisos alrededor del mundo para la reforma y posterior venta a clientes compradores. Sus inversiones en España se centrarán en pisos que estén a reformar, con un potencial de venta para clientes locales internacionales.

“Hemos contratado con Hannan-Piper Real Estate en Barcelona porque sabemos que tienen la capacidad de llegar a más clientes internacionales que cualquier otra inmobiliaria en España. Tenemos la intención de tener una presencia de negocios fuerte en la península y nada mejor que ir de la mano del equipo de Hannan-Piper Real Estate”, dijo Tom Davis, vicepresidente de Inversiones Inmobiliarias en Europa para Manhattan Investments Corporation.

“Tenemos la capacidad de llegar a miles de potenciales compradores a nivel internacional gracias a nuestra red de más de 150.000 afiliados con presencia en más de 70 países. Hacemos un plan de marketing específicamente adaptado a cada propiedad que ponemos a la venta y siempre publicamos en más de 210 portales inmobiliarios a nivel local e internacional para llegar a más compradores. Gracias a herramientas tecnológicas como eltour virtual 360°, logramos hacer visitas guiadas en realidad virtual (VR) para que un posible comprador pueda visitar su piso desde cualquier parte del mundo y hasta comprarlo desde lejos. Nuestro fuerte es precisamente llegar directamente a ese comprador internacional que las otras inmobiliarias no pueden llegar”, expresó Edgardo Vázquez, CEO de Hannan-Piper Real Estate.

“Para nosotros es un honor cada vez que una firma internacional de inversiones como Manhattan Investments deposita su confianza en nosotros para llegar a más personas. Eso es prueba de que estamos haciendo las cosas bien y que podemos ser un facilitador tanto para los compradores como para los propietarios. Eso nos llena de orgullo”, concluyó Vázquez.

Hannan-Piper Real Estate es parte de Leading Real Estate Companies of the World®, una prestigiosa comunidad global de empresas inmobiliarias que han sido admitidas en base a rigurosos estándares de servicio y desempeño. La distinción LeadingRE garantiza que sus clientes puedan contar con una experiencia inmobiliaria de calidad y se beneficien de sus conexiones globales con compradores y profesionales inmobiliarios de alta calidad en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.