¿Cuánto de digitales son las personas mayores de 55 años? Este test las pone a prueba

martes, 21 de diciembre de 2021, 10:29 h (CET)

La capacidad de interactuar con las tecnologías digitales es clave hoy para desenvolverse en la vida cotidiana. Tareas como hacer gestiones ante organismos públicos, manejar la cuenta de banco o consultar al médico se hace ahora desde un ordenador, tablet o móvil. Por este motivo, las competencias digitales se tornan fundamentales para todos y, por supuesto, también para las personas mayores.

Canal Sénior contribuye a la reducción de la brecha digital que existe con los adultos mayores a través de un curso de competencias digitales clave para personas mayores que contiene dos niveles: básico y avanzado, para que cualquier persona mayor conozca desde las tecnologías básicas que le ayudarán en su día a día como otras más avanzadas que también influirán en sus vidas en los próximos años.

Curso de Competencias Digitales clave para personas mayores Para este segmento de la población, el uso de la tecnología se constituye como un elemento de vital importancia no solo por los requerimientos que se pueden satisfacer, sino por los beneficios que implica para mantener la salud mental al estimular la actividad cerebral. El presidente de esta conocida plataforma de aprendizaje para personas mayores, Bernardo Bienz, ha hablado sobre los cursos de competencias digitales que mantienen abiertos al público.

Estos programas de alfabetización digital están diseñados específicamente para ser asimilados por personas mayores de 55 años, aunque cualquiera que quiera acercarse a las tecnologías y no tenga un conocimiento previo podrá comenzar con el nivel I de este curso. Valiéndose de la tecnología online, los alumnos pueden asimilar los conocimientos a su propio ritmo. Con una duración estimada de 10 horas cada nivel (20 horas en total), el objetivo es que las personas adquieran herramientas digitales para desenvolverse en el mundo digital. Ambos cursos van precedidos de un test que mide el nivel de digitalización del usuario para que cada persona conozca el punto del que parte.

El nivel I del Curso de Competencias Digitales clave En el Nivel I de este curso el alumno aprenderá funciones básicas como la configuración de dispositivos móviles u ordenadores para una navegación segura y los conceptos básicos del mundo digital. También les muestran el uso de las plataformas de comunicación, a realizar las compras por internet y a instalar nuevas aplicaciones en sus teléfonos inteligentes.

Toda la información está organizada en módulos de aprendizaje, cuenta con sencillos retos diarios para poner en práctica lo aprendido en los vídeos. El primer módulo se refiere a los aspectos técnicos básicos con los cuales se familiarizarán con el mundo digital. En el segundo, aprenderán a utilizar la nube para guardar información y en el tercero conocerán las aplicaciones que le permitirán hablar con familiares. En el módulo 4 aprenderán a colaborar con un proyecto a distancia.

Los módulos 5 y 6 enseñan las herramientas de diseño a través de Canvas. En el 7 y el 8 trabajarán con los conceptos y métodos de seguridad para la información de sus dispositivos. Los módulos 9 y 10 enseñan a manejar problemas frecuentes en las compras por internet y cuando se descargan aplicaciones en el teléfono móvil.

El nivel II del Curso de Competencias Digitales clave Por su parte, el segundo nivel de este curso comprende los módulos de las extensiones de Google para ayudar a los usuarios a navegar, los métodos de pago, la comunicación con chatbots y asistentes de voz o los avatares virtuales en Zoom. Además, este segundo nivel también incorpora los módulos acerca del funcionamiento de Google y su indexación, los deepfake o fakenewsy su detección y un último módulo sobre la realidad virtual compartida, que enseña a crear 3D de forma conjunta.

Canal Sénior afirma que es un programa que permite a los adultos mayores utilizar sus dispositivos sin ayuda de terceros y destaca la flexibilidad en el aprendizaje con este curso, ya que el alumno aprenderá cuándo y dónde quiera.

