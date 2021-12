Cancelamos tu deuda en Canarias, el despacho de abogados que utiliza la Ley de Segunda Oportunidad para cancelar las deudas de los clientes Emprendedores de Hoy

Ante el desconocimiento de que existe una forma legal gracias a la cual podrían haber evitado situaciones extremas, en España, más del 53% de las familias no pueden cubrir sus necesidades básicas y el 37% de ellas terminan en situación de embargo.

Cancelamos tu deuda en Canarias es la primera red de abogados especialistas en cancelar deudas de las Islas Canarias. Se trata de un proyecto que nació durante la crisis del COVID-19 y que desarrolla un método, llamado FUTURUM, para que las personas endeudadas resurjan de la situación tan crítica por la que están pasando.

El método FUTURUM como un instrumento para recuperar el futuro El equipo de Cancelamos tu deuda en Canarias es multidisciplinar y apunta a que sus clientes logren una planificación clara de su futuro para poder sortear la situación de endeudamiento e insolvencia.

La firma fue creada por Margarita Ramos Topham, abogada especialista en derecho jurídico comunitario, mercantil y concursal con el objetivo de que las personas, los trabajadores autónomos y las empresas encuentren un camino legal y definitivo para cancelar deudas.

El método FUTURUM provee una solución integral. Se trata de un planeamiento estratégico de tipo legal con el fin de que el afectado reactive su economía. El primer paso consiste en un análisis de la viabilidad jurídica para determinar si el caso se puede acoger a la Ley de Segunda Oportunidad.

Si es viable, el segundo paso consiste en evitar los embargos y crear un expediente ante notario o registrador. En el tiempo en el que se designa mediador, que suele ser de uno a dos meses, la firma trabaja en un plan de pago de deudas que se adapta a cada cliente, con reducción de la cantidad total, aplazamiento de vencimientos y sin aumento de intereses. A la vez, se comienzan las negociaciones extrajudiciales con los acreedores para cancelar la deuda.

La Ley de Segunda Oportunidad garantiza la posibilidad de cancelar deudas Existe la posibilidad de que el acreedor no acepte la oferta para cancelar deudas. En tal caso, Cancelamos tu deuda en Canarias inicia el proceso judicial para solicitarle al juez la cancelación de las deudas. El marco legal para presentar este tipo de casos está dado por la Ley de Segunda Oportunidad, una norma promulgada para que particulares y autónomos puedan cancelar deudas en su totalidad.

Aunque la Ley de Segunda Oportunidad todavía resulta desconocida para muchas personas y familias que se encuentran financieramente acorraladas o al borde del embargo, el equipo de abogados de Cancelamos tu deuda en Canarias se encargará de asesorar a aquellas personas que puedan ser amparadas por la Ley y de gestionar el caso de tal manera que su resolución sea lo más favorable posible para los implicados. Para ponerse en contacto con el equipo, las personas interesadas podrán encontrar las diferentes maneras de contactar en su página web oficial o llamando por teléfono.

