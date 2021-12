Aquí Te Quiero Ver, el chiringuito Marbella con más de 40 años de historia Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 09:53 h (CET)

Al ofrecer comidas y bebidas para disfrutar al aire libre, los chiringuitos son establecimientos por excelencia en las playas. Este tipo de bares suelen estar ubicados estratégicamente para el turismo y para ofrecer a sus comensales un espacio donde relajarse con la familia y los amigos.

Aquí Te Quiero Ver es un chiringuito Marbella famoso por sus deliciosos entrantes, que incluyen los típicos espetos de sardinas, tartar de atún, calamares fritos, aguacate con langostinos, etc. Además, sus clientes pueden acompañar esta gastronomía marítima con ricos postres caseros y, como no, deliciosos cócteles.

El chiringuito en Marbella perfecto para relajarse y degustar: Aquí Te Quiero Ver Aquí Te Quiero Ver es un chiringuito que, durante más de 40 años, ha ofrecido sus servicios a quienes buscan degustar una buena comida. Este restaurante, ubicado en una de las mejores playas de Marbella, cuenta con una gastronomía marítima preparada por expertos en culinaria y buen sabor. Además, dispone de aparcamiento privado, tumbonas, sombrillas, duchas e incluso acceso para minusválidos.

En su forma de trabajar, se puede apreciar una atención personalizada, amigable y con total alegría, que solo se puede encontrar en las playas más bellas de Marbella.

En cuanto a su carta para comensales, hay platos de primera calidad como almejas chirlas al vino blanco, pescado diario de la lonja, gambas frescas, etc. De igual manera, dispone de entrantes como sopa de mariscos, pulpo o queso de cabra payoya, postres de chocolate y helados, ricos y fríos cócteles, etc.

La trayectoria del chiringuito Aquí Te Quiero Ver Aquí Te Quiero Ver comenzó en el año 1977, dándose a conocer como la improvisada sala de comidas del Merendero José junto a su esposa Emilia. En un principio, disponía únicamente de 4 sillas y cajas de refrescos.

En 1979, el establecimiento se trasladó a un sitio específico para servir pescado fresco a sus comensales. El ambiente tradicional cerca de la playa, la sabrosa comida y los divertidos shows de José tocando una guitarra sin cuerdas atraían a multitud de turistas y clientes españoles.

Aunque la buena atención y los ricos platos aún se preservaban, en los 90 este chiringuito comenzó a evolucionar cuando Sergio, el actual gerente e hijo de José, comenzó a trabajar con gran compromiso en el establecimiento. Actualmente, este chiringuito está dirigido por los hijos de José, Daniel, Encarni, María, Yolanda y Sergio. Cada uno de ellos cumple un rol específico en este popular restaurante, para lograr ofrecer deliciosas recetas, buena atención y comodidad, así como todo el sabor del mar de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.