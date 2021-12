Lanzamiento de una nueva plataforma de e-learning para mejorar la técnica del tatuaje Emprendedores de Hoy

Todo el mundo merece la oportunidad de convertirse en un/a mejor artista del tatuaje, siempre que tenga lo fundamental: actitud. 10MASTERS proporciona las herramientas para lograrlo.

En los últimos años, el tatuaje se ha convertido en una disciplina artística, pero en la mayoría de los países del mundo no existen cursos de tatuajes homologados como tal. Hasta ahora, para aprender el arte del tatuaje había que formarse junto a profesionales con la esperanza de ser aceptado como aprendiz.

El objetivo de 10MASTERS es romper esa barrera y ofrecer una formación para tatuadores de calidad a precios razonables, ya que todo el mundo debería poder permitirse un curso que le permita potenciar sus habilidades y ser mejor profesional.

“Hemos creado una plataforma de formación online innovadora para aquellos que quieran mejorar su técnica y metodología de tatuaje“, explica Coreh López (cofundador de 10MASTERS junto a Aida Pastor).

¿Cómo son los cursos de tatuajes 10MASTERS? Los cursos se pueden encontrar en 3 formatos: seminario, workshop y tatuaje paso a paso, que se componen de vídeos y charlas grabadas de artistas del tatuaje, sus procesos de tatuaje, trucos, consejos y otros contenidos divididos en clases.

Lo innovador de la plataforma de formación online diseñada por 10MASTERS es que cuenta con toda la documentación de apoyo necesaria durante el curso, incluyendo enlaces de interés, los materiales del curso y las ideas destacadas de cada clase. Además, dispone de una leyenda en los vídeos indicando qué máquina, aguja, tinta y voltaje se está utilizando en todo momento durante los procesos de tatuaje. Por otro lado, imparte test de evaluación para seminarios y workshops y entrega un certificado de 10MASTERS si se supera la evaluación. Los seminarios cuentan con un sistema integrado de preguntas durante el visionado de los vídeos.

“Después de hacer varios seminarios por toda España, entendí que la formación que ofrece 10MASTERS era una necesidad en el mundo del tatuaje”, dice Coreh López, reconocido tatuador realista a nivel internacional. En el “Seminario de tatuaje realista con Coreh López” no solo se puede observar cómo el artista tatúa, sino que durante el proceso habla de todo lo necesario para pulir la técnica del tatuaje realista, los materiales que utiliza, sus 3 métodos de trabajo y los pasos previos con sus clientes. También incluye el proceso completo de realización de un tatuaje y sus comentarios para aprender su técnica en vivo y en directo. “Hemos invertido mucho tiempo en diseñar el contenido de este seminario para resolver el mayor número de dudas que puedan surgir a nuestros alumnos”, afirma Coreh López. Y añade: “Más allá de ser una plataforma de formación online de tatuajes donde buscamos ofrecer contenido de calidad, también queremos crear una comunidad en esta disciplina artística que tiende a ser hermética e individualista”.

Esta comunidad es el lugar perfecto para compartir la pasión por el mundo del tatuaje con los alumnos, para intercambiar opiniones, preguntas y respuestas, en un espacio donde todos miran en la misma dirección: ser buenos/as artistas del tatuaje.

