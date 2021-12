Ofi-logic Madrid: La tinta y el papel son los costes de impresión más altos de una empresa Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:01 h (CET) No es la electricidad y tampoco el servicio técnico. Lo que más consume la impresora en una empresa es tinta y papel Los costes de impresión de una empresa son algo fundamental a la hora de tomar la decisión de adquirir nuevas impresoras, renovar el equipo informático, contratar servicios de mantenimiento informático, etc. En muchas ocasiones, a la hora de adquirir una nueva impresora para una oficina solamente se tiene en cuenta el precio del equipo, intentando optimizar este coste de manera que se consiga cierto ahorro. Sin embargo, en muy pocas ocasiones las empresas prestan la suficiente atención a los consumibles que tendrán que gastar posteriormente, tras la compra de la impresora, cosa que es lo que a largo plazo marca la diferencia económicamente.

Ofi-Logic, una empresa que se dedica al coste por página, al renting de impresoras, compraventa de equipos y mucho más, explica la importancia de escoger sabiamente la impresora y de qué manera se puede ahorrar en consumibles a largo plazo y de forma inteligente. “Es muy importante rebajar los costes de impresión, que, aunque las empresas no suelen tenerlos en cuenta, son una fuente de gasto muy considerable y continuada. Con la impresión de coste por página es posible ahorrar hasta un 50% de esos consumibles. En una empresa la tinta y el papel son los costes de impresión más altos, así que ahorrarnos el 50% de alguno de estos consumibles es muy positivo” explica Ofi-Logic.

Esta empresa explica además el significado exacto del “coste por página”, un sistema de pago por uso de los equipos impresores. Ofi-Logic pone a disposición de sus clientes el suministro y la instalación de equipos cuyo coste es determinado por la cantidad de páginas que se imprimirán o los precios de suministro previamente acordados. Una de las ventajas de esto es que la empresa no tendrá unos costes superiores a los acordados, como puede ocurrir en las épocas en las que más trabajo tienen y más imprimen. Otra gran ventaja es que se podrán ahorrar costes de consumibles como el papel y la tinta, que son los más costosos y que más se gastan.

En caso de que sea necesario Ofi-Logic también pone a disposición de sus clientes una asistencia técnica para cualquier problema que pueda surgir. Para determinar si una empresa necesita optar por esta metodología de impresión solo hay que analizar los costes reales que tiene y darse cuenta del gran gasto que supone imprimir. Con el coste por página de Ofi-Logic la empresa tendrá a su disposición el tóner y todos los elementos necesarios relacionados con el buen mantenimiento de la impresora.

