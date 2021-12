Productos Monti: "Nuestros snacks son muy ricos en fibra, un elemento fundamental para nuestra dieta" Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:08 h (CET) La fibra es un nutriente fundamental para el organismo y para el sistema digestivo y un aporte insuficiente puede tener riesgos para la salud. Una empresa fabricante de snacks deliciosos afirma que su producto es muy rico en fibra Cuando se habla de la nutrición humana o de una alimentación saludable hay una gran cantidad de comentarios y opiniones diferentes y contrarias. Sin embargo, algo con lo que siempre están de acuerdo la mayoría de profesionales es que la fibra es un elemento imprescindible para la salud de las personas. Es más, la mayoría de los estudios afirman que la toma insuficiente de fibra puede tener consecuencias negativas en la salud. Los científicos están de acuerdo cuando se afirma que las dientas altas en fibra disminuyen la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y obesidad, por lo que, es fundamental que este elemento no falte de la dieta.

Productos Monti, una empresa fabricante de deliciosísimos snacks ricos en fibra afirma que su gama de productos “Saluditos” puede contener hasta 7 gramos de fibra. Y esto significa solo una cosa y es salud, ya que un meta análisis de la prestigiosa OMS afirma que por cada 7 gramos de fibra se reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta un 9%. Productos Monti lleva desde el año 1969 desarrollando y evolucionando nuevas técnicas y recetas además de realizar una distribución por más de 5000 establecimientos nacionales e internacionales. Lo que diferencia Productos Monti de las demás fabricantes son las materias primas, que son cuidadosamente seleccionadas para ofrecer siempre un producto de calidad, cada vez más perfeccionado.

La gama de Saluditos de Productos Monti ofrece una gran variedad de deliciosos snacks que además tienen una gran portación nutricional. Estos productos están fabricados con elementos muy nutricionales como las harinas de trigo integrales de alta calidad, quinoa, centeno, sésamo y muchas más semillas que juegan un papel fundamental en mejorar la salud de las personas. Si bien es cierto que es necesario tener una dieta variada y comer de todo, es muy importante también controlar el consumo excesivo de cualquier alimento. Dejar de lado la fibra significa más inflamación en el cuerpo y un sistema inmune más débil además de una gran dificultad a la hora de controlar el peso. Es aconsejable añadir la fibra en la dieta y si se hace consumiendo un snack sabroso, mejor.

Es muy positivo mantener una dieta equilibrada y no abusar excesivamente de los carbohidratos y las harinas. No obstante, a la hora de disfrutar de un snack delicioso y salir de la dieta de verduras y carnes, es recomendable escoger un snack lo más saludable posible y aquí es donde Productos Monti juega un papel muy relevante. Productos Monti afirma que la vida son dos días y que es importante disfrutar de una alimentación deliciosa y si se hace con un snack más saludable y ecológico, mucho mejor.

