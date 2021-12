El Grupo BEST garantiza ante notario las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Contar con garantías para aventurarse en una franquicia se constituye como un componente adicional de seguridad y confianza. Esto se debe a que comenzar un nuevo negocio siempre requiere de una inversión, que generalmente es un recurso conseguido con empeño y esfuerzo.

Con 30 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario, el Grupo BEST se establece como una de las pocas empresas franquiciadoras que garantizan sus facilidades ante notario. Así, las BestFranquicias, bajo firma, cuentan con las unas de las mejores condiciones y prestaciones del mercado.

Buenas condiciones para comenzar y desarrollar la franquicia Entre las condiciones para las BestFranquicias que superan a cualquier otra oferta de compañías similares se cuenta la posibilidad de iniciar la actividad sin gasto de local ni personal. Además, con la firma del contrato se garantiza la exclusividad territorial y la duración del mismo es escogida por el franquiciado. Como sucede en la mayoría de los casos, la renovación se hace sin pagar un nuevo canon de entrada.

Por otra parte, las condiciones que se suscriben ante notario establecen que una vez finalizada la relación se recupera íntegramente el canon de entrada. Para quienes abran una segunda agencia o más ya no se requiere el pago del canon y, en todos los casos, se respeta la exclusividad territorial.

Desde el primer día, todos gestionan su propia cartera de propiedades y tienen a su disposición un sistema exclusivo de captación de inmuebles para hacerse con los mejores de su zona.

Publicidad gratuita en los portales más destacados Otro de los beneficios, garantizados por notario, de formar parte del Grupo BEST es la posibilidad de contar con publicidad gratuita de los inmuebles a cargo de la central en los mejores portales inmobiliarios. En total se trata de más de 100 sitios web específicos del sector y otras 1000 páginas en las que se ofertan las propiedades. El servicio incluye el posicionamiento SEM y SEO en buscadores como Google y redes sociales, una herramienta clave en el mundo actual.

El índice de aprobación de las operaciones financieras de la franquicia es superior al 85%, lo cual se consigue por la gran cantidad de variantes que se pueden ofrecer a los clientes, como, por ejemplo, soluciones alternativas a la banca tradicional.

Todas las BestFranquicias acceden también al apoyo y asesoramiento diario que se requiere para desarrollar el negocio, lo cual es una más dentro de las condiciones garantizadas ante notario por el Grupo BEST.

