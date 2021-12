Las puertas herméticas correderas de ASSA ABLOY Emprendedores de Hoy

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las puertas herméticas son productos usados en espacios para mantener un control de higiene y evitar que entren y salgan agentes patógenos e infecciosos. Con su uso, se aísla el espacio de la entrada de toda partícula, incluyendo polvo, agua y aire.

Estos productos son necesarios en varios campos de la salud y de otras industrias que requieren seguridad e higiene como puede ser la industria alimentaria. ASSA ABLOY es una empresa dedicada a la venta de puertas automáticas. Sus profesionales se encargan del diseño, la instalación y el mantenimiento de todo el sistema. Brindan un amplio catálogo de entradas para distintos propósitos y lugares, entre los que se incluyen los sistemas de puertas correderas herméticas.

¿Por qué instalar puertas herméticas? Mantener ciertas áreas libres de contaminantes permite realizar un trabajo de excelencia, evitando que tanto los productos como los procedimientos se vean comprometidos. Por ejemplo, en los quirófanos, ninguna bacteria o virus debería tener entrada por la seguridad del paciente y los médicos, por lo que se requiere de un cierre eficiente y hermético.

Las alternativas herméticas están equipadas con un sistema de sellado especializado. Se utilizan en instalaciones como laboratorios, hospitales, quirófanos, espacios de salas blancas, en la industria farmacéutica o en la producción de alimentos. La función principal es impedir el intercambio de aire exterior e interior.

Además de ello, son un requisito legal en la mayoría de los países como medidas de salubridad. Por estas razones, la instalación de puertas herméticas como las que ofrece ASSA ABLOY se vuelve una necesidad.

ASSA ABLOY ofrece puertas correderas herméticas El sistema de puertas correderas herméticas de ASSA ABLOY está diseñado específicamente para las áreas que requieren el mayor grado de bioseguridad.

Las puertas y marcos destacan por tener una instalación sencilla, ideal para construcciones nuevas o aquellas que están en remodelación. Se trata de un producto con resistencia de alta capacidad, construido a partir de materiales que cumplen al 100% su propósito hermético y aislante.

Otra ventaja es su diseño, ya que se adapta a cualquier lugar y estilo. Los modelos van desde los más sencillos y rectangulares, hasta ejemplares originales en forma de C o entradas modernas para edificios.

Con ayuda de un sistema integrado de supervisión automática, estas puertas tienen la capacidad de detectar cualquier interferencia o fallo de funcionamiento, para actuar de manera oportuna. Además, brindan seguridad para los usuarios gracias al sensor integrado que, en caso de detectar un obstáculo en el momento de cerrar, baja la velocidad hasta detenerse, con el fin de no causar ningún daño al personal de trabajo.

ASSA ABLOY garantiza un interior aislado, así como el bienestar de las personas dentro del espacio, para que puedan cumplir un trabajo sin preocuparse por las medidas de bioseguridad.

