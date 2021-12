¿Hay justicia?

Relato mi caso personal; soy un anciano de 85 años, todos los años me vacuno de la gripe común, este también. Cuando empezó el dichoso virus ya hace dos años, se creo una alarma generalizada, yo, como he trabajado en la banca, todo aquello me parecía excesivo; con los datos que las mismas autoridades nos daban, comencé a sacar los porcentajes y el resultado era de que no había ninguna causa que justificase aquella alarma; manifiesto que yo nunca he sentido temor por este virus que en realidad es una gripe.





Para tranquilidad de los hijos, porque yo nunca he tenido ningún síntoma, me hice la prueba que dio negativa. Pero el motivo de este escrito es otro. Yo, como no me he vacunado contra el virus ni pienso hacerlo porque gracias a Dios no tengo ningún síntoma; pues el Gobierno de Cantabria ha promulgado un decreto, aprobado por Justicia en el cual te obligan a vacunarte pues sino quedas excluido, no puedes entrar sin el certificado a ningún lugar que den comidas. Sin embargo la ¿Justicia? no penaliza el crimen de un ser al cual destruyen por el aborto. ¿Cómo se puede entender esta perversa situación?





A un anciano que se encuentra bien, no le permiten tomarse un café, si embargo puedes abortar sin ningún riesgo, está permitido. Y el colmo de estos cínicos, no se puede aplicar una calificación mas suave, dicen que estamos en un “Estado de derecho”.¡¡¡ Pues si llega a ser torcido…!!! Este sistema diabólico, sí, diabólico, ya no distinguen entre el bien y el mal, y así se promueven y se promulgan leyes de obligado cumplimiento que son inmorales.





Yo, aunque humanamente me quede solo, sigo. Esta situación tiene similitud con la batalla entre David y Goliat, un gigantón de casi 3 metros, aquel joven indefenso, venció y dio muerte al gigante, porque la fuerza de Dios estaba con el.