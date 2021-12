La persiana de la Generalidad Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:25 h (CET) La Generalidad de Cataluña está atorada. Según la RAE, atoramiento quiere decir: "Atascar, obstruir". Existe otra acepción que es: "Cortarse o turbarse en la conversación". Pero aún queda otra, que es: "Dicho de un mecanismo que deja de funcionar". Pero, ya que estamos hablando de una banda de personas, imagino que este atoramiento es una decisión que se ha tomado de forma consensuada por la bandada.

Es como si dichas personas hubieran cerrado la persiana de los pensamientos para que el aire no corra y no dejasen que la máquina de cavilar hiciera su trabajo. ¿Y qué pasa? Si alguna vez ha entrado en algún local que lleve mucho tiempo cerrado, habrá comprobado que huele a alcantarilla. Pues esto es lo que ocurre en los cerebros de los gobernantes catalanes: que huele a cloaca.

Ahora quieren forzar a un nene de Canet de Mar a a tomar las clases en catalán. Según dice la ley de Murphy: “Si algo puede pasar, pasará”. No lo quiero ni pensar pero, como el pensamiento tiene su propio camino si se le deja volar, estos mentecatos algún día pueden llegar a utilizar métodos medievales de tortura para expandir su lengua. De hecho, azuzado por la Generalidad , ya hubo alguno que propuso apedrear al nene: “¡Qué tiernos!" Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Hay justicia? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander España en manos de ineptos Venancio Rodríguez Sanz Entre el dolor de hoy Domingo Martínez Madrid, Burgos ​Los cristianos de forma especial Jesús D Mez Madrid, Gerona Caminando por las hoces del río Sus Venancio Rodríguez Sanz