Comprar calidad con las mieles propias de Miel y Sabor

lunes, 20 de diciembre de 2021, 18:11 h (CET)

Uno de los endulzantes naturales más beneficiosos para el organismo es la miel, ya que cuenta con propiedades antibacterianas y antioxidantes, favorece la digestión y alivia la tos y el dolor de garganta.

La miel cruda de abejas es un alimento muy antiguo que se sigue consumiendo por sus múltiples cualidades beneficiosas para la salud.

En Miel y Sabor la apicultura esta basada en el respeto por la Naturaleza y el amor por las abejas que generación tras generación ha ido transmitiendo todos esos valores. Miel y Sabor, es un emprendimiento nacido de una familia de apicultores.

Más allá de las mieles La miel pura de abejas es un producto natural cuya demanda ha supuesto la creación de muchas imitaciones que logran asemejar su apariencia y sabor, pero no pueden lograr sus propiedades. El trabajo que hace Miel y Sabor es rescatar la apicultura tradicional que tiene la familia desde 1880.

Ubicados en Culla, un pueblo tradicional de Castellón donde la apicultura se ha convertido en parte de su idiosincrasia, producen miel 100% natural con métodos sustentables y que no contiene ningún tipo de aditivo químico. Son productos puros, mieles crudas, intensas, aromáticas, de textura suave que esta familia vende a través de su página de Internet.

El catálogo de Miel y Sabor incluye también la venta de polen natural, aceites, velas de cera natural y la trufa negra. Las personas deben escoger los productos que desean comprar y esperar entre 24 y 48 horas para comenzar a disfrutar.

Mieles de distintos sabores y propiedades Cinco generaciones de apicultores los han convertido en unos expertos que han diseñado productos totalmente innovadores y que no tienen competencia en el mercado. Miel y Sabor dispone de una gran variedad de mieles puras monoflorales, elaboradas por las abejas a partir del néctar de las flores y de algunos frutos como la bellota.

El catálogo de esta marca naturista incluye sabores suaves y otros más intensos que se adaptan a todo tipo de paladar. También varían los aromas y la intensidad de sus sabores y cualidades según la época del año en que son recolectadas. Así, Miel y Sabor cuenta con Miel de Flores, de Azahar, Miel de Romero, Miel de Tomillo, Miel de Roble.

Otro aspecto que vale la pena destacar y en el que se han esmerado estos emprendedores es en la presentación de sus productos. Tienen botellas individuales y packs de tres y seis sabores que permiten combinar distintos tipos de miel. Ahora que se acercan las fechas para regalar, son una excelente y económica alternativa tanto para familiares como amigos.

