5 productos básicos antes de la llegada de un bebé, por Carlitos Baby
lunes, 20 de diciembre de 2021, 17:53 h (CET)

lunes, 20 de diciembre de 2021, 17:53 h (CET) Prepararse para la llegada de un bebé puede ser un trabajo, en ocasiones, estresante, debido a la cantidad de cambios que hay que afrontar en un periodo muy corto de tiempo. Por ello, es importante tenerlo todo listo para que nada pille por sorpresa a los futuros padres Aunque cada persona o pareja tenga sus propios mecanismos para afrontar esta situación, es importante saber que la serenidad y la consciencia son grandes aliados, para llevar esta transición tan positiva de una forma tranquila, relajada, sin prisas y así poder vivirla de una forma plena, disfrutando del proceso.

A continuación, se presenta un listado de productos que será importante tener antes de que la llegada del bebé:

Cuna de colecho

Una de las opciones que recomiendan desde la Academia de Pediatría, debido a su naturalidad y lógica para el descanso de la familia es el colecho. Incluso algunos hospitales del país han comenzado ya a usar este tipo de cunas debido a sus múltiples beneficios.

Cuando un bebé está cerca de sus padres, no solo su temperatura es más regular, si no que también tiene unos niveles hormonales más estables, al igual que el ritmo cardiaco y la respiración, y conlleva un mejor funcionamiento del sistema inmunitario y la producción de encimas. Además, favorece la lactancia materna.

Sin embargo, el colecho se ha de practicar de una forma segura, evitando que el bebé esté en la misma cama que los padres, y siendo imprescindible por tanto que tengan su propia cuna.

De este modo, una forma cómoda y segura es con una cuna de colecho, apta desde el nacimiento hasta los 9 kilos de peso, aproximadamente, resultando ideal para poder dormir cerca del bebé.

Las cunas de colecho, además, tienen alturas regulables para adaptar a cualquier cama, una ventana lateral de fácil apertura con cremalleras, suelen ser aptas también como cunas independientes y suelen contar con ruedas para transportarla de manera sencilla.

Silla de coche grupo 0

La seguridad en los viajes es algo imprescindible, por ello hay siempre que viajar con los bebés protegidos y con una silla en unas condiciones óptimas. Todos los niños han de viajar con una silla que se adecue a las normas de seguridad estipuladas, y suelen usarse hasta los 12 años de edad o hasta que el menor alcance los 36 kilos de peso.

Las sillas de coche se dividen en diferentes grupos según las normas internacionales de homologación. Las primeras que se han de usar son las sillas de coche de grupo 0, que se adaptan a los recién nacidos y pueden llegar a ser evolutivas para el posterior cambio de peso y altura del bebé hasta aproximadamente los 13 kilos de peso si son evolutivas.

Una buena silla de coche grupo 0 será aquella que cuente, además, con parasol con ventilación y protección UV 50+, además de acolchado protector para la cabeza y en los laterales, aportando una mayor sujeción y seguridad; también es importante que cuente con una alarma sonora que indica que la colocación se ha realizado de manera correcta. Además, si la hebilla del arnés está en posición plana, la colocación del niño será más fácil.

Además, las sillas de coche pueden ser también evolutivas, de manera que cuando el bebé ya no quepa en la primera silla, el grupo 0 para a la siguiente, compartiendo la misma base, la cual se puede extender para dejar más sitio a las piernas del niño, por lo que pueden viajar a contramarcha, mucho más seguros.

Cochecito

El cochecito de bebé es una de esas compras que hay que mirar con lupa, no solo por que será una de las mayores inversiones que hay que hacer, si no también porque se va a usar durante mucho tiempo.

Por ello, el cochecito ha de ser versátil, con un plegado fácil, unas ruedas resistentes y una calidad y un diseño que destaquen. La importancia de un cochecito funcional es básica para que puedas disfrutar tranquilo de toda su vida útil, y siempre pensando en lo que más le conviene a cada familia.

Si se vive en la ciudad y sueles caminar por calles estrechas, usar el transporte público o si el coche o el ascensor son pequeños, es interesante que pienses en un carrito urbano, compacto y ligero. Si por el contrario hacer excursiones frecuentes por el campo y el espacio no es un problema, es más recomendable un cochecito todoterreno con grandes ruedas que permita disfrutar de los paseos.

Además, se debe tener en cuenta que el bebé irá creciendo, y que el cochecito debe adaptarse a estos cambios; muchos de los cochecitos que se encuentran en tiendas de bebé están formados por diferentes piezas que permiten tenerlo en las diferentes etapas de el niño.

Bolsa de maternidad

El bolso de maternidad es necesario para salir de paseo con el bebé. En los primeros meses el niño necesitará muchas cosas, por lo que es importante tener todos los productos de manera cómoda y a mano, para llevarlo todo de manera fácil a cualquier lado. Lo más recomendable es que tengan dos asas, una para colgar del manillar y otra para llevar como bandolera.

Asegurarse de que tienen suficiente capacidad para poder guardarlo todo y que cuenten con compartimentos para que esté organizado.

Algunos de los imprescindibles que se puede añadir al bolso de maternidad son: el chupete, el portadocumentos, un cambiador, pañales, toallitas, el biberón si fuera necesario, una muda por si se mancha, un babero, pañuelos y, por si acaso, protector solar, algún muñeco y una botella de agua.

Cojín de lactancia

Tanto si se le da el pecho como si se opta por el biberón, un cojín de lactancia es una compra fundamental para tener una postura cómoda y relajada a la hora de alimentar al bebé, siendo beneficioso tanto para los padres como para el hijo.

Además, si se consigue antes de dar a la luz, será un buen compañero de cama, puesto que facilita el contar una posición cómoda para conciliar el sueño.

Hay que tener en cuenta que ha de tener un buen tamaño, forma y adaptabilidad, además de no abultar demasiado y de tener un tacto agradable.

Noticias relacionadas