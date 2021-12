Con 60.000 asistentes en su última edición, Amazon GAMERGY MAPFRE Edition paraíso de los gamers en España Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 17:57 h (CET) Desde el 13 de julio hasta el domingo 19 de diciembre, se han repartido más de 80.000 euros en premios entre los jugadores y uno de los elementos a destacar de la presente edición de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, que finalizó el domingo, ha sido el excepcional comportamiento del público asistente, que ha cumplido en todo momento las medidas de seguridad exigidas por IFEMA MADRID Amazon GAMERGY MAPFRE Edition clausuró ayer su duodécima edición, superando las expectativas de asistencia y participación y completando la totalidad del aforo previsto. Este año el evento, co-organizado por IFEMA MADRID y GGTech Entertainment, contó con un formato totalmente renovado, que ha combinado presencial, online y virtual sobrepasando la asistencia global de pasadas ediciones de la feria, si bien cumpliéndose en todo momento las medidas de seguridad exigidas.

Casi 60.000 personas, (concretamente 59.420), se acercaron a los pabellones 4 y 6 de IFEMA MADRID para disfrutar de las competiciones, concursos y actuaciones que se realizaron entre el 17 y el 19 de diciembre.

Según Asier Labarga, director de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition: “desde IFEMA MADRID estamos enormemente satisfechos con el rotundo éxito de esta edición presencial de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, coorganizada con GGTech, que nos ha permitido recuperar el contacto con miles de aficionados del mundo gamer y disfrutar del que es ya uno de los festivales de esports y videojuegos más importantes de Europa. Un balance que muestra también la trascendencia de este sector para la actividad económica y cultural de Madrid y que sienta las bases para seguir creciendo y posicionando internacionalmente a GAMERGY. Mi agradecimiento, también a Amazon y MAPFRE por acompañarnos en este importante y ambicioso proyecto”.

Amazon GAMERGY MAPFRE Edition en cifras

Desde que arrancó esta edición de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition con los torneos on line, y hasta el inicio de la parte presencial, se han emitido más de 200 horas de emisión en streaming, y ha tenido un seguimiento de cerca de un millón de espectadores por los diferentes canales de emisión como Twitch, Youtube, Facebook, a los que se han unido los canales de los influencers que participaron en esta edición. Además se han consumido 6.500.000 minutos de diferentes contenidos y los chats habilitados para los distintos torneos han congregado a más de 32.000 participantes

Señalar que la última edición de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition contó con múltiples novedades centradas en un variado programa de actividades en los 40 espacios creados para las marcas, actividades y competiciones. Por primera vez en la historia de la feria, se realizó un concierto de música en directo en uno de los escenarios, además de contar con la participación de diferentes ONG´s como Juegaterapia y Fundación ONCE.

Crecimiento sin precedentes de la parte online

La parte de los Torneos online de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition comenzó el pasado 13 de julio, y desde ese momento hasta el 16 de diciembre, han participado 15.000 jugadores en más de 100 competiciones online.

Una de las áreas más innovadoras de la parte online ha sido el Amazon GAMERGY World, el mundo virtual de la feria que arrancó con la Temporada del Nuevo Amanecer, en la que han participado más de 10.000 jugadores, creando una comunidad de fans GAMERGY. El éxito en la creación de esta comunidad ha llevado a que se decida mantenerla viva durante todo para que los jugadores puedan conocer las diferentes experiencias de Amazon GAMERGY World 2021 mientras se trabaja en la próxima edición de 2022.

Competiciones de Riot Games

Algunas de las principales novedades que trajo la última edición de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition son una serie de competiciones de Riot Games. En los últimos días se celebró el Showmatch VALORANT: VALORANT Gamergy Stars, en el que los mejores

jugadores del país mostraron sus cualidades para eliminar a sus rivales. También se disputó la final de Our Party, un torneo mixto de VALORANT pensado para potenciar la presencia femenina en los esports.

Además, Amazon GAMERGY MAPFRE Edition acogió un torneo de Teamfight Tactics en el que participaron influencers europeos procedentes de diversos países de Europa, Oriente Medio y África.

Disputadas las finales de Circuito Tormenta y Liga Rúnica

Circuito Tormenta y Liga Rúnica coronaron a sus campeones de la edición de 2021. Tras realizarse una primera fase en formato online, las finales del torneo aspiracional de Riot Games se disputaron de manera presencial en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Kawaii Kiwis se proclamó campeón en League of Legends, Enheit en VALORANT y Team Queso en Wild Rift. En Liga Rúnica, Därlian se hizo con el título en Legends of Runeterra Babyguana fue el vencedor en Teamfight Tactics.

Elegidos los mejores videojuegos indies del evento

En el espacio del Campus del Videojuego del Ayuntamiento de Madrid, los asistentes pudieron probar una serie de videojuegos indies y dar su voto a aquellos que les hayan gustado más o les hayan parecido mejores. Gracias al apoyo de Amazon Web Services, las compañías desarrolladoras de los juegos ganadores se repartieron 5.000 dólares en créditos de AWS, con los que podrán continuar desarrollando sus videojuegos en la nube.

Finales del primer split de la liga Amazon UNIVERSITY Esports

La competición oficial de esports entre universidades de toda España, Amazon UNIVERSITY Esports, celebró sus finales del primer Split y de la Liga ÆTHER en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Tras varios meses en los que compitieron 76 centros universitarios de toda España, ya se conocen los primeros equipos clasificados para las fases finales del torneo académico en League of Legends y VALORANT. En la Liga ÆTHER, los Bobcats de la Universidad de La Laguna se proclamaron campeones.

En el stand de JUNIOR Esports, el torneo oficial de esports entre centros educativos, se disputó un torneo regional en el que participaron alumnos de la Comunidad de Madrid. El IES Profesor Julio Pérez, de Rivas-Vaciamadrid, quedó campeón en Rocket League, el IES Complutense, de Alcalá de Henares, en Rocket League, y el IES Francisco Umbral, de Ciempozuelos, en League of Legends.

Las marcas apoyan Amazon GAMERGY MAPFRE Edition

Una vez más esta edición de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition ha sido posible gracias al apoyo de las marcas. Más de 25 compañías han estado presentes en IFEMA MADRID apoyando con su presencia el ecosistema gaming, un sector que según datos de diferentes consultoras, ha cerrado 2020 con una cifra de ingresos por encima de los 159.000 millones de dólares a nivel mundial, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al año 2019. El sector de los esports alcanzó en 2020 los 947 millones de dólares de facturación a nivel mundial según los datos de la agencia NewZoo. Se estima que en 2024 se superen los 1.600 millones de dólares de ingresos en el sector de los esports a nivel global.

Llega Latam GAMERGY Tour

A partir de 2022, GAMERGY estará en Latinoamérica a través de Latam GAMERGY Tour. Fruto de la colaboración entre GGTech e IFEMA MADRID, el principal evento gaming de España se expande internacionalmente con el objetivo de que gamers y aficionados puedan conocer a sus influencers favoritos, descubrir las novedades que los principales publishers del mundo tienen pensadas para los juegos más populares del momento y asistir a las competiciones en el entorno educativo más importante de Latam.

El Latam GAMERGY Tour se celebrará de abril a agosto de 2022 y tendrá 3 paradas: Buenos Aires (Argentina) del 15 al 17 de abril, Santiago de Chile del 6 al 8 de mayo y Ciudad de México del 26 al 28 de agosto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Con 60.000 asistentes en su última edición, Amazon GAMERGY MAPFRE Edition paraíso de los gamers en España La magia de la Navidad vuelve de la mano de la Teca Sàbat Expertos ponen en relevancia los principales retos a los que se enfrenta la telemedicina: mayor formación digital y escucha activa 5 productos básicos antes de la llegada de un bebé, por Carlitos Baby La Rollerie presenta su innovadora propuesta gastronómica para disfrutar del los meses más fríos del año