Envío de alimentos a Cuba con el proyecto Entugao.com, ¿cómo surgió?

Desde hace algunos años, Cuba atraviesa una difícil situación económica y social. Después de todo, en medio de este contexto tan complicado, son muchas las personas que han migrado a España en busca de una mejor calidad de vida, dejando atrás familiares y amigos.

Aquellos migrantes que, desde la distancia, desean ayudar a sus seres queridos encuentran un gran apoyo en plataformas como entugao.com, una innovadora propuesta que facilita el envío de alimentos a Cuba. Siempre garantizando un servicio de máxima calidad, dicha plataforma supone una de las formas más sencillas y seguras de enviar provisiones desde el exterior.

¿Por qué surge el proyecto de Entugao.com? Cualquier persona que haya migrado de su país natal sabe que no resulta nada sencillo separarse de sus familiares y amigos más cercanos. Por esta razón, dichos migrantes a menudo buscan formas de brindar ayuda desde el exterior y, una de las más comunes actualmente, es apoyando desde el punto de vista nutricional y sanitario.

Desafortunadamente, para los cubanos residentes en España, ha sido muy complicado poder enviar ayudas durante los últimos años. Esto se debe a que no resulta sencillo encontrar intermediarios responsables, que sean capaces de garantizar la entrega de los productos en tiempo récord, evitando el tener que lidiar con problemas logísticos o cancelar tarifas muy altas.

Para hacer este proceso más fácil, surgen plataformas como Entugao.com, un emprendimiento creado por cubanos y para cubanos, que nace con el objetivo de permitir a los migrantes enviar a sus seres queridos productos para el aseo, comida y medicinas a distintas regiones de Cuba.

Enviar medicinas, alimentos y productos para el aseo a Cuba Uno de los principales elementos que caracteriza a Entugao.com como una de las mejores plataformas para llevar a cabo envíos de productos a Cuba es el amplio catálogo de artículos que posee. Todos con disponibilidad inmediata para su entrega en las distintas regiones del país, garantizando la frescura y calidad de los mismos.

Los packs de alimentos disponibles pueden amoldarse a las necesidades y requerimientos de cada cliente. De esta manera, pueden incluir productos proteicos, como por ejemplo carne, pollo y huevos. Asimismo, pueden disponer de harina, judías, pasta y ron.

Entugao.com también posee paquetes de aseo con jabones, detergente, pasta dental, desodorante, etc. De igual forma, se pueden enviar a Cuba medicamentos como antivirales y paracetamol, así como también vitaminas C, D y A.

En definitiva, contar con la ayuda de Entugao.com brinda a los migrantes cubanos la oportunidad de ayudar a sus seres queridos de manera constante y efectiva. Esto se debe a su amplia experiencia en el manejo de transacciones internacionales, llegando a zonas de Cuba como por ejemplo Artemisa, Pinar del Río, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Holguín, Granma y muchas más.

