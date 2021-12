Qué ropa de bebé elegir, por Alicia Moda Infantil Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET) Con la llegada del pequeño, muchos de los pensamientos o prioridades que se tenían antes cambian, y es necesario enfrentarse día a día a diferentes pequeños retos. Uno de estos retos es vestir al bebé, elegir ropa adecuada y aprender a cambiarle con agilidad Si bien es cierto que cada madre tiene su estilo, lo cual se verá reflejado en su hijo, se debe de tener en cuenta que la estética no lo es todo, y que es muy importante elegir prendas cómodas, funcionales, y acorde a su edad.

Qué tipo de prendas elegir

La ropa que se elija no es recomendable que sea muy ajustada, si no más bien suelta y hecha de fibras naturales. Aunque se vea un conjunto que apasione lo primero es preguntarse si el bebé se va a poder mover con facilidad y si podrá descansar sin molestias.

También es importante buscar la comodidad de los padres, por eso es aconsejable evitar en la medida de lo posible aquellas prendas que se pasen por la cabeza, sustituyéndolas por ropa que se abra, bien sea por delante o por detrás. Además, esto permite cambiar los pañales más cómodamente.

La ropa ha de ser lo más suave posible, evitando etiquetas y costuras que puedan rozarle o irritarle, e intentando también dejar de lado cremalleras que puedan pellizcarle.

A la hora de dormir un pijama de una sola pieza es mucho más cómodo que de dos, puesto que así nunca tendrá los pies descubiertos y evitamos el uso de calcetines, los cuales es muy probable que se quiten con facilidad.

Si el bebé nace en época de buen tiempo, procurar que no le de mucho el sol y proteger su cabeza con algún sombrero; si nace en inverno optar por gorros suaves que le cubran las orejas para proteger sus oídos.

Cómo lavar su ropa

Los bebés atraen mágicamente manchas de todo tipo, así que es importante que se sepa que se lavará su ropa con mucha frecuencia.

Asegurarse de elegir ropa hecha de buenos materiales, que puedan lavarse a más de 40 grados para eliminar todas las manchas y los gérmenes.

Lo ideal es que solo se utilice jabón y, a poder ser, uno antiséptico, especialmente para aquellas prendas en contacto directo con el bebé. Olvidarse por el momento de suavizantes o blanqueadores; los bebés tienen una piel muy sensible y les pueden producir irritaciones fácilmente.

Consejos o Tips

Evitar piezas pequeñas, joyas adicionales, pompones, borlas, lentejuelas, cintas o cordones, etc. y todos aquellos elementos que se puedan desprender y correr el riesgo de ser tragadas.

Buscar tejidos naturales y suaves y huír de los sintéticos.

Elegir aquellas prendas sueltas para facilitar la movilidad del pequeño.

Facilitarse la tarea con prendas con abertura frontal, botones grandes o tiras adhesivas.

Lavar la ropa antes de usarla por primera vez para eliminar contaminantes.

No comprar demasiada ropa, los bebés crecen muy rápido. Valentina, la marca que piensa en ellos

Desde Alicia Moda Infantil recomiendan una de las marcas que más gusta, y no solo por sus diseños, sino también por su comodidad, por la calidad de sus tejidos y por su seguridad.

Valentina Bebés es una marca de moda infantil que diseña y fabrica ropa para niños desde que son recién nacidos hasta los 4 años. Entre sus modelos se puede encontrar diseños clásicos que llaman la atención por su atemporalidad, pero también prendas más actuales como sudadera o jerséis muy fácilmente combinables.

