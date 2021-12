E-Toys de INNJOO para una E-Navidad Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 16:32 h (CET) La compañía de tecnología española INNJOO apuesta por juguetes electrónicos esta Navidad InnJoo, la empresa española que persigue la calidad y un precio justo para acercar la tecnología a la sociedad, se prepara ya para la llegada de la campaña navideña. Con ella, el catálogo de productos de la compañía suma una nueva línea de productos: juguetes electrónicos.

Esta nueva línea está destinada a los más pequeños del hogar, unos artículos pensados para el entretenimiento tanto dentro como fuera de casa. Una nueva gama de productos con la que se busca la distracción y diversión sin olvidar el componente electrónico. En esta nueva aventura de la tecnológica española podrás encontrar una línea de productos muy variados: Football Robots, Robert Robot, Laser Blaster 3000.

Dentro de está nueva línea de juguetes también se ha pensado en edades más avanzadas con productos como drones, patinetes y skates eléctricos. Todos estos productos son una pequeña muestra de las 11 nuevas referencias que ha incluido InnJoo en este sector tan castigado por la falta de existencias.

Se podrán encontrar en los lineales de la sección de juguetes de El Corte Inglés de las siguientes ciudades: Madrid - Castellana, Madrid - Sanchinarro, Barcelona - Plaza Cataluña, Bilbao, Marbella.

Un crecimiento constante

Hace un año, la compañía comenzó́ a vender sus productos a través de Amazon y con su propio e-commerce, abriendo así́ la puerta a un mercado mucho más amplio.

Desde su nacimiento en 2014, la demanda de sus productos no ha parado de crecer y eso se ha traducido en los resultados. La empresa prevé́ un crecimiento de su facturación en 2022 en España y Portugal, además de la apertura de un nuevo mercado en Sudamérica y una nueva línea de productos tecnológicos que comienza a desarrollarse orientados al mundo deportivo.

InnJoo busca la innovación permanente y la idea es seguir creciendo en referencias que el mercado demande. Actualmente cuenta con más de 100 referencias, intentando responder a las necesidades de las personas que exigen calidad a precios adecuados.

Sobre InnJoo

InnJoo es la marca tecnológica cuyos productos son diseñados en España y trabaja para crear una tecnología de calidad y accesible intentando reducir la brecha digital. Mediante su equipo de 50 profesionales, diseña productos únicos, tomando en consideración las tendencias del mercado y sin renunciar a un diseño cuidado y altas prestaciones. Entre sus productos se encuentran tablets, pportátiles, artículos de movilidad eléctrica, smartwatches, auriculares, drones, lámparas cargador, una línea de juguetes eléctricos y además se está trabajando en una línea de productos tecnológicos orientados al deporte

La compañía nació́ en 2014 en España, y actualmente, da servicio a todos los países mediterráneos: España, Portugal, Francia, Italia y Grecia. A nivel global, la marca tiene presencia en más de 30 países, con especial influencia en el continente asiático.

