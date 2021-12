Tecnología: el regalo estrella de esta Navidad para los más pequeños Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 16:16 h (CET) Qustodio recomienda que las familias hagan un acompañamiento inicial, tengan una comunicación abierta y se apoyen en herramientas de control parental para evitar el mayor número de riesgos cuando los menores usan las pantallas Ahora que el árbol está colocado, es el momento de pensar qué regalos incluiremos este año bajo él. Y es que, pese a que son muchas las personas que aprovechan las ofertas del Black Friday y el Ciber Monday para poder comprar productos tecnológicos a precios más bajos, diciembre se mantiene como el mes con mayor volumen de compras con un 53% del total, según Deloitte. Además, todo indica que los españoles están dispuestos a gastar más estas fiestas. En concreto, una media de 531 euros, de acuerdo con el Observatorio Cetelem, un 20% más que en 2020.

La campaña de Navidad es un impulso de ventas y uno de los regalos estrella son los productos tecnológicos. Este año, con el desarrollo masivo de la digitalización y el consumo, la intención de compra se ha disparado. Según una reciente encuesta de Celside Insurance e Ipsos, las tablets representan el 49% de la intención de compra, los ordenadores el 45%, las videoconsolas el 43% y los patines eléctricos un 41%. Por delante, la compra de accesorios como webcams, altavoces o auriculares, que alcanza el 55% y los smartphones, con un 51%.

Entre los líderes en ventas se encuentra Apple, quienes indican que la compañía podría llegar a vender un total de 80 millones de unidades de IPhone solo durante el periodo de Navidad ya que muchas familias aprovechan esta época del año para regalar a sus hijos su primer teléfono móvil. Algo que sucede cada vez a edades más tempranas. De hecho, según un informe de Unicef, la edad media se sitúa por debajo de los 11 años.

Consciente de esta realidad, Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias Qustodio, recomienda una serie de pautas para los menores hagan un uso responsable de la tecnología, como el acompañamiento inicial, la comunicación abierta, el uso en contexto familiar y el apoyo de herramientas de control parental para evitar el mayor número de riesgos en el territorio digital. “Vivimos en un mundo en el que la tecnología forma parte de casi todos los aspectos de nuestra vida y los niños, como nativos digitales, están acostumbrados a las pantallas, incluso, a la hora de leer un libro. Es por eso por lo que no podemos alejarlos de ella y evitar que la utilicen, sino enseñarles a cómo hacer un uso correcto de ella”.

Una Navidad con recortes y retrasos

Al mismo tiempo que sube la demanda, baja la oferta. Durante este último trimestre del año, son varias las compañías que han visto perjudicada su cadena de producción y muchos pedidos no llegarán a tiempo. Una de las empresas más importantes de la campaña navideña es Nintendo, que ya ha anunciado un recorte en ventas del 6% en su consola Twitch. Además, aquellos que quieran disfrutar de una Play Station 5, también tendrán complicaciones hasta bien entrado el 2022. Sony había comunicado en mayo la escasez de su producto base, por lo que venderán un millón menos de unidades previstas, cifra que alcanza los 15 millones.

Pese a todos los problemas de abastecimiento que está sufriendo la industria, los pronósticos de 2021 para el mercado de la tecnología son muy favorables. Según estimaciones de Gfk, el valor de mercado se sitúa en más de 1.240 millones de euros, un 12% más que el año pasado.

